Хоккейный тренер Вячеслав Быков рассказал, как в 65 лет оставаться в форме

— Штангу под 120 кг я выжимал, скорее всего, вприсяд, потому что руками поднять такой вес я бы сроду не смог. Как говорил Виктор Тихонов, на льду все равны. Сколько ты весишь, никто не будет смотреть, и против тебя будут играть и двухметровые, и очень большие хоккеисты, а ты должен их обыгрывать. Для этого тебе нужна сила и выносливость. Это было то время, другие нагрузки.