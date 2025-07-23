Хоккейный тренер Вячеслав Быков рассказал, как в 65 лет оставаться в форме

24 июля известном в прошлом хоккеисту и тренеру исполнится 65 лет. В интервью ТАСС Быков ответил на вопрос о своей физической форме.
— Спустя десятилетия после окончания игровой карьеры вы и ваш партнер по ЦСКА и сборной СССР Игорь Ларионов продолжаете оставаться в такой же форме, как в бытность игроком. Насколько сложно было это делать, от чего пришлось отказываться из еды?
— Это зависит от вашей жизненной философии, этики и отношения к себе. Я всегда старался держать себя в форме и продолжаю это делать, зная, что от этого зависит и мое состояние здоровья, и это пример моим детям, внукам, пример молодежи, с которой я работаю. Я к этому привык, это норма. Безусловно, я избегаю алкоголя.
Что касается питания, когда ты ведешь уже неспортивный образ жизни, в меньшей степени занимаешься спортом, важно поддерживать свою форму, правильно соблюдать не скажу, что диету, а образ питания. Всегда идет работа над собой. Не хочу никому давать советы — просто это моя жизненная философия. В большей степени я летом провожу время в огороде, саду.
Когда начинается сезон, то выхожу с ребятами на лед. В основном это молодежь, в профессиональные команды я влезать не хочу. Что касается детей и юношей, в «Фрибурге» ко мне обращаются за советом, я прихожу на тренировки, общаюсь с родителями, иногда с тренерами. Я не эгоист, не собираюсь держать в себе накопленный опыт и не помогать. Моя роль — это передать то, что передавали раньше мне.
— В бытность игроком ЦСКА при весе в 72,5 кг вы поднимали штангу 120−140 кг, как и ребята с весом под 100 кг. Уже после завершения карьеры у вас не болела ли спина, как у тех, кто переносил высокие нагрузки при Анатолии Тарасове?
— Штангу под 120 кг я выжимал, скорее всего, вприсяд, потому что руками поднять такой вес я бы сроду не смог. Как говорил Виктор Тихонов, на льду все равны. Сколько ты весишь, никто не будет смотреть, и против тебя будут играть и двухметровые, и очень большие хоккеисты, а ты должен их обыгрывать. Для этого тебе нужна сила и выносливость. Это было то время, другие нагрузки.
Может быть, сейчас наученные изучением в области спорта игроки достаточно хорошо развиты, и сейчас совсем по-другому можно готовить их. Будучи тренером, я уже совсем по-другому готовил ребят, чтобы не создавать их здоровью какой-то вред. Благо, мы с Захаркиным, настоящим профессором, к слову, очень скрупулезно подходили к здоровью игроков в зависимости от их веса, роста, правильно дозировали нагрузки, правильно использовали штангу и другую работу, чтобы игрокам не навредить.
Во время карьеры хоккеиста Вячеслав Быков выступал в составе челябинских «Металлурга» и «Трактора», а с 1982-го по 1990 год — за ЦСКА. Впоследствии Быков играл за швейцарские «Фрибур-Готтерон» и «Лозанну». В составе национальной команды Быков дважды становился олимпийским чемпионом и пять раз — чемпионом мира.