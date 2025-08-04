Татуировки Овечкина, Смолова и Емельяненко, ставшие их визиткой

Сам Александр утверждает, что не знает точные значения своих татуировок и делал их, прежде всего, для устрашающего впечатления на соперников. По его словам, рисунки на теле должны были создавать определенный образ и психологически давить на оппонентов еще до начала схватки. Со временем отношение к татуировкам у Емельяненко стало более зрелым: он воспринимает их как часть своей жизни и личной истории. «Живи так, чтобы не стыдно было за след на теле», — пишет он в соцсетях, отвечая на вопросы о прошлом.