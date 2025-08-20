Кубок Блинова, матч Шнайдер и Лига чемпионов: что посмотреть сегодня

Хоккей. Кубок Блинова. «Локомотив» — «Северсталь»
11:40. Где смотреть: Окко Спорт.
Действующий обладатель Кубка Гагарина и победитель Кубка Блинова-2024 ярославский «Локомотив» начнет предсезонный турнир матчем с «Северсталью».
В межсезонье «Локомотив» сменил тренерский штаб, теперь команду возглавляет канадский специалист Боб Хартли. У ярославцев сохранился чемпионский состав, а также появились усиления в виде защитника Мака Холлоуэлла.
«Северсталь» в последних двух сезонах дошла до первого раунда плей-офф КХЛ, где проиграла московскому «Спартаку». В межсезонье команда из Череповца усилилась и смогла не растерять основной костяк. По ходу сезона-2024/25 «Локомотив» и «Северсталь» встречались четыре раза. Во всех матчах победу одержала команда из Ярославля. Удасться ли «Северстали» навязать борьбу чемпиону?
Теннис. Монтеррей. 2-й круг. Диана Шнайдер (Россия, 22) — Камилла Рахимова (Россия, 68)
00:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
22-я ракетка мира россиянка Диана Шнайдер встретится с соотечественницей Камиллой Рахимовой, которая занимает 68-е место в мировом рейтинге, в матче 2-го круга турнира категории WTA 500 в мексиканском Монтеррее.
Счет личных встреч между теннисистками 2−0 в пользу Шнайдер. Последний раз девушки играли на турнире в китайской Нинбо в 2023 году.
На последних двух турнирах в Монреале и Цинциннати Диана Шнайдер не смогла преодолеть барьер второго раунда. Камилла Рахимова на этих соревнованиях пробивалась через квалификацию. В Монреале она потерпела поражение во втором круге, а в Цинциннати — в первом. Рахимова попытается размочить счет в личных встречах и выбить Шнайдер с заключительного турнира перед US Open.
Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Селтик» — «Кайрат»
21:45. Где смотреть: Окко Спорт.
В рамках финала квалификации Лиги чемпионов «Селтик» в первом матче на своем поле примет «Кайрат».
«Селтик» подходит к игре с клубом из Казахстана в отличной форме. Команда одержала две победы в чемпионате Шотландии и победила «Фолкирк» в Кубке лиги (4:1).
«Кайрат» преодолел три раунда квалификации ЛЧ, выбив «Олимпию» из Любляны, «КуПС» и братиславский «Слован». В чемпионате страны команда идет на втором месте, уступая лидирующей «Астане» по дополнительным показателям. «Кайрат» способен оказать сопротивление более именитому сопернику. Кто одержит победу в первом матче? Ответ узнаем уже сегодня.