Индонезия натурализует четырех россиян для хоккейной сборной

Парламент Индонезии утвердил натурализацию четырёх российских хоккеистов для усиления национальной сборной. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Состав индонезийской команды пополнят 20-летний вратарь Адель Хабибуллин, 43-летние защитники Евгений Нурисламов и Артем Безруков, а также 19-летний нападающий Савелий Молчанов. Их переход осуществляется в рамках двустороннего соглашения о спортивном сотрудничестве с Россией, подписанного в июне 2025 года.

«Это партнерство направлено на повышение шансов Индонезии на Играх Юго-Восточной Азии в 2025, 2027 и 2029 годах, а также на участие в четвёртом дивизионе чемпионата мира по хоккею, где наша команда рассчитывает подняться в третий дивизион», — сказано в пресс-релизе министерства спорта Индонезии.

Все четверо российских хоккеистов, получивших индонезийское гражданство, с 2023 года выступают в местном чемпионате. Хабибуллин и Молчанов ранее не выступали на профессиональном уровне. Безруков провел 44 матча в КХЛ и более 250 матчей в ВХЛ, а на счету Нурисламова свыше 300 матчей в КХЛ и чемпионате России за нижнекамский «Нефтехимик», ярославский «Локомотив», мытищинский «Атлант» и омский «Авангард».

Сборная Индонезии по хоккею была создана в 2017 году. С 2023 года индонезийцы участвуют в чемпионате мира в четвертом дивизионе. На последнем турнире, который прошел в апреле в Армении, сборная Индонезии заняла четвертое место, опередив Иран и Малайзию. В рейтинге сборных ИИХФ команда занимает 56-е место.