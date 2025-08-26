Индонезия натурализует четырех россиян для хоккейной сборной

Все четверо российских хоккеистов, получивших индонезийское гражданство, с 2023 года выступают в местном чемпионате. Хабибуллин и Молчанов ранее не выступали на профессиональном уровне. Безруков провел 44 матча в КХЛ и более 250 матчей в ВХЛ, а на счету Нурисламова свыше 300 матчей в КХЛ и чемпионате России за нижнекамский «Нефтехимик», ярославский «Локомотив», мытищинский «Атлант» и омский «Авангард».