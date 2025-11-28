Одноклассники покажут матчи Женской хоккейной лиги в прямом эфире

В рамках партнерства на платформе ОК пользователям станут доступны прямые трансляции матчей чемпионата ЖХЛ с комментариями экспертов. Это позволит любителям хоккея по всей стране следить за играми команд в удобном формате, даже если они не могут присутствовать на арене.
В рамках сотрудничества Одноклассники станут информационной площадкой ЖХЛ. В социальной сети открыта официальная группа Женской хоккейной лиги, где пользователи могут читать новости, интервью со звездами женского хоккея, посмотреть прямые эфиры матчей и познакомиться с материалами, раскрывающими жизнь команд изнутри. Кроме того, для мероприятия «Яркие матчи» ОК брендировали хоккейные принадлежности — шайбу и клюшки — в фирменных цветах социальной сети.
«Мы рады поддержать Женскую хоккейную лигу и открыть для нашей аудитории такой динамичный и зрелищный вид спорта. Для нас это не просто трансляции, а возможность выстроить настоящее сообщество поклонников женского хоккея в ОК. Мы будем использовать все технологические и контентные возможности площадки, чтобы каждая игра стала ярким событием, а у наших пользователей появилось больше способов для взаимодействия с командами и друг с другом», — комментирует директор по маркетингу и контенту ОК, Борис Мокроусов.