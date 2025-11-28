Одноклассники покажут матчи Женской хоккейной лиги в прямом эфире

«Мы рады поддержать Женскую хоккейную лигу и открыть для нашей аудитории такой динамичный и зрелищный вид спорта. Для нас это не просто трансляции, а возможность выстроить настоящее сообщество поклонников женского хоккея в ОК. Мы будем использовать все технологические и контентные возможности площадки, чтобы каждая игра стала ярким событием, а у наших пользователей появилось больше способов для взаимодействия с командами и друг с другом», — комментирует директор по маркетингу и контенту ОК, Борис Мокроусов.