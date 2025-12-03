Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
1
:
Спартак
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.75
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.35
П2
3.11
Хоккей. КХЛ
19:00
Шанхай Дрэгонс
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.58
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.21
П2
2.54
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.22
Хоккей. НХЛ
04.12
Нью-Джерси
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.40
П2
2.57
Хоккей. НХЛ
04.12
Монреаль
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.50
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
04.12
Филадельфия
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.40
П2
2.53
Хоккей. КХЛ
не начался
Автомобилист
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
4
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
5
:
Калгари
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
5
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Оттава
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
3
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Торонто
4
П1
X
П2

В Германии прошел чемпионат по хоккею на офисных стульях: видео

В Бремене завершился юбилейный десятый чемпионат Германии по хоккею на офисных стульях.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

В соревнованиях приняли участие 34 команды из разных городов Германии и около 500 участников — от сотрудников небольших фирм до представителей крупных международных корпораций, юридических контор и медицинских клиник. Некоторые команды готовились к турниру на протяжении последних недель, арендуя залы для тренировок.

Правила игры довольно просты: в каждой команде по четыре участника, передвигаться разрешается исключительно на офисных стульях. Задача игроков — забить мяч в ворота соперника при помощи клюшки. За любое нарушение участник обязан покинуть площадку и сделать десять оборотов на стуле, после чего может вернуться в игру. Матч длится десять минут. Победитель турнира получает кубок, а все вырученные средства передаются на благотворительность.

Необычный спортивный турнир начинался как шутка на корпоративной вечеринке: владелец магазина офисной мебели решил организовать для коллег мини-турнир. Спустя десять лет турнир собирает не только команды со всей Германии, но и фанатов с барабанами и чирлидерами, которые создают вокруг турнира атмосферу настоящего спортивного шоу.