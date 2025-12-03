В Германии прошел чемпионат по хоккею на офисных стульях: видео

Правила игры довольно просты: в каждой команде по четыре участника, передвигаться разрешается исключительно на офисных стульях. Задача игроков — забить мяч в ворота соперника при помощи клюшки. За любое нарушение участник обязан покинуть площадку и сделать десять оборотов на стуле, после чего может вернуться в игру. Матч длится десять минут. Победитель турнира получает кубок, а все вырученные средства передаются на благотворительность.