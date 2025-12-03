В Германии прошел чемпионат по хоккею на офисных стульях: видео

В соревнованиях приняли участие 34 команды из разных городов Германии и около 500 участников — от сотрудников небольших фирм до представителей крупных международных корпораций, юридических контор и медицинских клиник. Некоторые команды готовились к турниру на протяжении последних недель, арендуя залы для тренировок.
Правила игры довольно просты: в каждой команде по четыре участника, передвигаться разрешается исключительно на офисных стульях. Задача игроков — забить мяч в ворота соперника при помощи клюшки. За любое нарушение участник обязан покинуть площадку и сделать десять оборотов на стуле, после чего может вернуться в игру. Матч длится десять минут. Победитель турнира получает кубок, а все вырученные средства передаются на благотворительность.
Необычный спортивный турнир начинался как шутка на корпоративной вечеринке: владелец магазина офисной мебели решил организовать для коллег мини-турнир. Спустя десять лет турнир собирает не только команды со всей Германии, но и фанатов с барабанами и чирлидерами, которые создают вокруг турнира атмосферу настоящего спортивного шоу.