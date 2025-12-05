Россиянка впервые забросила шайбу в матче женской НХЛ: видео

Встреча между «Торонто Септрз» и «Оттавой Чардж» завершилась победой клуба из Торонто со счетом 3:1. У «Септрз» отличились Дэрил Уоттс (23-я минута), Натали Спунер (33) и Блэр Тернбулл (60). У «Оттавы» единственную шайбу забросила российская хоккеистка Фануза Кадирова (2), которой ассистировала ее соотечественница Анна Шохина. Хоккеистки из России впервые заработали результативные очки в матче PWHL.
Напомним, 28-летняя Шохина была задрафтована канадским клубом во втором раунде под общим 13-м номером, а 27-летняя Кадирова выбрана в шестом раунде под 45-м номером.
Летом обе спортсменки подписали трудовое соглашение с «Оттавой Чардж» на один сезон.
Профессиональная женская хоккейная лига (PWHL) была основана в 2023 году и представляет собой женский аналог НХЛ. В лиге участвуют восемь команд из США и Канады: «Бостон Флит», «Миннесота Фрост», «Монреаль Виктуар», «Нью-Йорк Сайренс», «Оттава Чардж», «Торонто Септрз», а также два новообразованных коллектива из Ванкувера и Сиэтла.
Шохина и Кадирова стали второй и третьей россиянками, выбранными на драфте PWHL. В прошлом году «Бостон» в седьмом раунде под общим 37-м номером выбрал нападающую уфимской «Агидели» Илону Маркову, которая решила продолжить карьеру в России.