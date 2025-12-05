Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.40
X
4.30
П2
1.93
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.40
П2
2.95
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.46
П2
1.83
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
4.15
X
4.55
П2
1.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.51
П2
1.79
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Миннесота
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
9
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Коламбус
6
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
6
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
1
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2

Россиянка впервые забросила шайбу в матче женской НХЛ: видео

Нападающая клуба профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL) «Оттава Чардж» Фануза Кадирова забросила шайбу в матче регулярного чемпионата.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Встреча между «Торонто Септрз» и «Оттавой Чардж» завершилась победой клуба из Торонто со счетом 3:1. У «Септрз» отличились Дэрил Уоттс (23-я минута), Натали Спунер (33) и Блэр Тернбулл (60). У «Оттавы» единственную шайбу забросила российская хоккеистка Фануза Кадирова (2), которой ассистировала ее соотечественница Анна Шохина. Хоккеистки из России впервые заработали результативные очки в матче PWHL.

Напомним, 28-летняя Шохина была задрафтована канадским клубом во втором раунде под общим 13-м номером, а 27-летняя Кадирова выбрана в шестом раунде под 45-м номером.

Летом обе спортсменки подписали трудовое соглашение с «Оттавой Чардж» на один сезон.

Профессиональная женская хоккейная лига (PWHL) была основана в 2023 году и представляет собой женский аналог НХЛ. В лиге участвуют восемь команд из США и Канады: «Бостон Флит», «Миннесота Фрост», «Монреаль Виктуар», «Нью-Йорк Сайренс», «Оттава Чардж», «Торонто Септрз», а также два новообразованных коллектива из Ванкувера и Сиэтла.

Шохина и Кадирова стали второй и третьей россиянками, выбранными на драфте PWHL. В прошлом году «Бостон» в седьмом раунде под общим 37-м номером выбрал нападающую уфимской «Агидели» Илону Маркову, которая решила продолжить карьеру в России.