Россиянка впервые забросила шайбу в матче женской НХЛ: видео

Профессиональная женская хоккейная лига (PWHL) была основана в 2023 году и представляет собой женский аналог НХЛ. В лиге участвуют восемь команд из США и Канады: «Бостон Флит», «Миннесота Фрост», «Монреаль Виктуар», «Нью-Йорк Сайренс», «Оттава Чардж», «Торонто Септрз», а также два новообразованных коллектива из Ванкувера и Сиэтла.