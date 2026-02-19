День в истории: 19 февраля 1984 года сборная СССР по хоккею в шестой раз выиграла золото Олимпиады

В финальном этапе команда Виктора Тихонова последовательно обыграла Канаду (4:0) и Чехословакию (2:0), заняла первое место и принесла стране шестое в истории олимпийское золото в хоккее с шайбой. Советская команда прошла турнир без единого поражения: 7 побед в 7 матчах и общая разница шайб 58−6, что лишь закрепило ее статус сильнейшей команды мира.
Олимпиада‑1984 стала последней для великого вратаря Владислава Третьяка: он сознательно остался в сборной еще на сезон, чтобы вернуть долг болельщикам за Лейк-Плэсид. В Сараево Третьяк во второй раз нес флаг СССР на церемонии открытия, а на льду провел один из лучших турниров карьеры, пропустив всего четыре шайбы в шести матчах и обеспечив команде надежный тыл в решающие дни.
Чехословацкая команда подходила к заключительному дню в статусе главного конкурента СССР и также не проиграла ни одного матча в своей группе. Там настолько были уверены в успехе, что заблаговременно подготовили чемпионские майки и кепки, но гол Кожевникова в первом периоде надломил их уверенность и стал психологическим ударом по надеждам. Вторую и последнюю шайбу в ворота Шиндела забросил Владимир Крутов.
Триумф в Сараево окончательно подтвердил эпоху абсолютного господства советского хоккея: после «чуда на льду» в Лейк-Плэсиде сборная выиграла три чемпионата мира и Кубок Канады, а золото‑1984 стало символическим возвращением на олимпийский трон. Для Третьяка это был третий олимпийский титул, а для сборной СССР — шестой, что закрепило ее статус одной из самых титулованных национальных команд в истории мирового хоккея.