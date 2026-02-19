День в истории: 19 февраля 1984 года сборная СССР по хоккею в шестой раз выиграла золото Олимпиады

Олимпиада‑1984 стала последней для великого вратаря Владислава Третьяка: он сознательно остался в сборной еще на сезон, чтобы вернуть долг болельщикам за Лейк-Плэсид. В Сараево Третьяк во второй раз нес флаг СССР на церемонии открытия, а на льду провел один из лучших турниров карьеры, пропустив всего четыре шайбы в шести матчах и обеспечив команде надежный тыл в решающие дни.

Чехословацкая команда подходила к заключительному дню в статусе главного конкурента СССР и также не проиграла ни одного матча в своей группе. Там настолько были уверены в успехе, что заблаговременно подготовили чемпионские майки и кепки, но гол Кожевникова в первом периоде надломил их уверенность и стал психологическим ударом по надеждам. Вторую и последнюю шайбу в ворота Шиндела забросил Владимир Крутов.