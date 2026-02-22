Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
3-й период
Словакия
1
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.55
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.69
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

День в истории: 22 февраля 1980 года произошло «Чудо на льду»

22 февраля 1980 года на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде сборная США из студентов нанесла сенсационное поражение фавориту — сборной СССР (4:3), что получило название «Чудо на льду».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Этот матч финального турнира стал ключевым: хоть американцы после этого матча все еще не гарантировали себе золото Олимпиады, сборная СССР его гарантировано лишалась.

Сборная СССР под руководством Виктора Тихонова доминировала в мировом хоккее: победы на ЧМ-1978 и 1979, разгромы Швеции и ЧССР, триумф над НХЛ в Кубке Вызова (6:0 в финале). Тренер Херб Брукс собрал не звезд, а сыгранных студентов с отличной физподготовкой, мотивируя их жесткими тренировками и психологической накачкой. Предварительный этап сборная СССР провела уверенно (51:11), США — с трудом, но вышли во второй финальный раунд, где и сошлись лидеры.

Матч начался с гола Владимира Крутова в первом периоде (1:0), Базз Шнайдер сравнял. Сергей Макаров вновь вывел советскую сборную вперед (2:1), но за секунду до перерыва Марк Джонсон забил после ошибки Владислава Третьяка, и на перерыв команды ушли при счете 2:2.

Во втором периоде место в воротах сборной СССР занял Владимир Мышкин, а сам игровой отрезок прошел при заметном преимуществе советских хоккеистов. В начале периода Александр Мальцев сделал счет в матче 3:2. Но в заключительной двадцатиминутке игра выровнялась: Джонсон оформил дубль, сравняв счет, а игроки советской сборной явно были не готовы к такому психологически. Еще через полторы минуты капитан американской сборной Марк Эрузионе установил окончательный счет в матче: 4:3 в пользу США.

24 февраля США обыграли Финляндию (4:2), завоевав золото; СССР взял серебро, разгромив Швецию 9:2. В США это событие сравнили с высадкой на Луну — символ подъема нации в кризисные 1970-е. Советские хоккеисты быстро вернулись на вершину: ЧМ-1981, Кубок Канады, олимпийские триумфы 1984 и 1988. Матч признали лучшим моментом в истории хоккея по версии ИИХФ.