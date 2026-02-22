День в истории: 22 февраля 1980 года произошло «Чудо на льду»

Сборная СССР под руководством Виктора Тихонова доминировала в мировом хоккее: победы на ЧМ-1978 и 1979, разгромы Швеции и ЧССР, триумф над НХЛ в Кубке Вызова (6:0 в финале). Тренер Херб Брукс собрал не звезд, а сыгранных студентов с отличной физподготовкой, мотивируя их жесткими тренировками и психологической накачкой. Предварительный этап сборная СССР провела уверенно (51:11), США — с трудом, но вышли во второй финальный раунд, где и сошлись лидеры.