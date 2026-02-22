День в истории: 22 февраля 1980 года произошло «Чудо на льду»

Этот матч финального турнира стал ключевым: хоть американцы после этого матча все еще не гарантировали себе золото Олимпиады, сборная СССР его гарантировано лишалась.
Сборная СССР под руководством Виктора Тихонова доминировала в мировом хоккее: победы на ЧМ-1978 и 1979, разгромы Швеции и ЧССР, триумф над НХЛ в Кубке Вызова (6:0 в финале). Тренер Херб Брукс собрал не звезд, а сыгранных студентов с отличной физподготовкой, мотивируя их жесткими тренировками и психологической накачкой. Предварительный этап сборная СССР провела уверенно (51:11), США — с трудом, но вышли во второй финальный раунд, где и сошлись лидеры.
Матч начался с гола Владимира Крутова в первом периоде (1:0), Базз Шнайдер сравнял. Сергей Макаров вновь вывел советскую сборную вперед (2:1), но за секунду до перерыва Марк Джонсон забил после ошибки Владислава Третьяка, и на перерыв команды ушли при счете 2:2.
Во втором периоде место в воротах сборной СССР занял Владимир Мышкин, а сам игровой отрезок прошел при заметном преимуществе советских хоккеистов. В начале периода Александр Мальцев сделал счет в матче 3:2. Но в заключительной двадцатиминутке игра выровнялась: Джонсон оформил дубль, сравняв счет, а игроки советской сборной явно были не готовы к такому психологически. Еще через полторы минуты капитан американской сборной Марк Эрузионе установил окончательный счет в матче: 4:3 в пользу США.
24 февраля США обыграли Финляндию (4:2), завоевав золото; СССР взял серебро, разгромив Швецию 9:2. В США это событие сравнили с высадкой на Луну — символ подъема нации в кризисные 1970-е. Советские хоккеисты быстро вернулись на вершину: ЧМ-1981, Кубок Канады, олимпийские триумфы 1984 и 1988. Матч признали лучшим моментом в истории хоккея по версии ИИХФ.