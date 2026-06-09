Фарм-клуб «Каролины» вышел в финал Кубка Колдера

В составе фарм-клуба «Каролины Харрикейнз» отличились Ноа Филп, Брэдли Надо, Райан Сузуки и российский нападающий Иван Рябкин. Российский вратарь «Чикаго Вулвз» Амир Мифтахов, отыгравший второй матч за два дня, отразил 39 из 42 бросков в седьмой игре и был признан третьей звездой встречи.