Фарм-клуб «Каролины» вышел в финал Кубка Колдера

В составе фарм-клуба «Каролины Харрикейнз» отличились Ноа Филп, Брэдли Надо, Райан Сузуки и российский нападающий Иван Рябкин. Российский вратарь «Чикаго Вулвз» Амир Мифтахов, отыгравший второй матч за два дня, отразил 39 из 42 бросков в седьмой игре и был признан третьей звездой встречи.
Иван Рябкин набрал 7 (4+3) очков в 16 играх в текущем плей-офф. Отметим, что в составе «Чикаго Вулвз» выступают еще три россиянина — форварды Виктор Неучев и Никита Павлычев, а также вратарь Руслан Хажеев.
«Чикаго Вулвз» выиграл серию со счетом 4−3 и вышел в финал Кубка Колдера, где сыграет с «Торонто Марлис». Для фарм клуба «Каролины» выход в финал Кубка Колдера стал первым с 2022 года. Тогда команда выиграла трофей.
«Торонто Марлис» в финальной серии Восточной конференции победил «Уилкс-Берри» (4−2). В составе «Торонто» выступает российский голкипер Артур Ахтямов.
Напомним, «Каролина» в данный момент играет в финале Кубка Стэнли с «Вегасом» (1−2).