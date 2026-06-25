Овечкин встретится со своим кумиром детства на «Матче года» в Питере, Панарин ждёт знакомства с Емельяненко, а Сергачев рассказал о подсказках Ови

Михаил Сергачёв: «Для меня и, знаю, для многих других ребят, которые сейчас играют на высшем уровне, всегда был примером Александр Овечкин. Раньше, когда еще не было возможности посмотреть видео с матчей и увидеть, как Александр играет вживую, мы скачивали в интернете его фотографии в разной форме. А потом сравнивали: у кого-то было 70 его снимков, у кого-то 80… И мы гордились тем, что у кого-то их больше, чем у остальных. Жёлтые шнурки, специальная защита на хоккейных трусах — все его “визитные” карточки — мы всё старались заимствовать у него. Стремились и сами на льду использовать его фирменные финты: “клюшка-конёк-клюшка”, броски из-под защитника, так же обыгрывать соперника, как делает он… И хоть я сам защитник, но и я старался атаковать, используя приёмы Александра в атаке. Я прекрасно помню тот матч, когда мы впервые с Сашей оказались на одном льду. Это был мой первый год в НХЛ. Я в составе “Монреаля” впервые играл против “Вашингтона”. Помню, я очень сильно переживал, но было интересно. И особенно мне было приятно, что в том матче Александр не играл против меня “в тело”. И он тогда даже аккуратно подсказывал, что находится сзади, что не будет бить, он и до сих пор так делает. С кем я бы хотел еще познакомиться? У меня два таких любимым спортсмена — теннисист Роджер Федерер и автогонщик Льюис Хэмилтон. С ними бы познакомился и пообщался с большой радостью».