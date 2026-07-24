Российский хоккеист подписал контракт с клубом из Швейцарии

Тютяев является воспитанником екатеринбургского «Автомобилиста», за который он сыграл пять матчей в КХЛ в сезоне-2023/24. Также он провел 55 матчей за «Горняк-УГМК» в ВХЛ, в которых набрал 31 (6+25) очко.