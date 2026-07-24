Российский хоккеист подписал контракт с клубом из Швейцарии

Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на один сезон.
Тютяев является воспитанником екатеринбургского «Автомобилиста», за который он сыграл пять матчей в КХЛ в сезоне-2023/24. Также он провел 55 матчей за «Горняк-УГМК» в ВХЛ, в которых набрал 31 (6+25) очко.
В прошлом сезоне Тютяев выступал за «Форт-Уэйн Кометс» в хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) — третьей по силе профессиональной лиге Северной Америки после НХЛ и АХЛ. Он стал вторым лучшим бомбардиром команды, набрав за 87 матчей 83 (26+57) очка, и помог ей дойти до полуфинала Кубка Келли.
«ГСК Лайонс» является фарм-клубом 11-кратного чемпиона Швейцарии «Цюрих Лайонс» и выступает во втором по силе дивизионе чемпионата страны. В прошлом сезоне за команду играл 19-летний защитник Даниил Устинков, родившийся в Москве. В пятилетнем возрасте он вместе с семьей переехал в Швейцарию, где позднее получил местное гражданство.
Новый хоккейный сезон в Швейцарии стартует 15 сентября.