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Российский хоккеист подписал контракт с клубом из Швейцарии

Швейцарский клуб «ГСК Лайонс» объявил о подписании контракта с российским нападающим Кириллом Тютяевым.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на один сезон.

Тютяев является воспитанником екатеринбургского «Автомобилиста», за который он сыграл пять матчей в КХЛ в сезоне-2023/24. Также он провел 55 матчей за «Горняк-УГМК» в ВХЛ, в которых набрал 31 (6+25) очко.

В прошлом сезоне Тютяев выступал за «Форт-Уэйн Кометс» в хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) — третьей по силе профессиональной лиге Северной Америки после НХЛ и АХЛ. Он стал вторым лучшим бомбардиром команды, набрав за 87 матчей 83 (26+57) очка, и помог ей дойти до полуфинала Кубка Келли.

«ГСК Лайонс» является фарм-клубом 11-кратного чемпиона Швейцарии «Цюрих Лайонс» и выступает во втором по силе дивизионе чемпионата страны. В прошлом сезоне за команду играл 19-летний защитник Даниил Устинков, родившийся в Москве. В пятилетнем возрасте он вместе с семьей переехал в Швейцарию, где позднее получил местное гражданство.

Новый хоккейный сезон в Швейцарии стартует 15 сентября.