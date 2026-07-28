Кулуары «Матча года»: резиденты PARI SECRET провели хоккейный уикенд в Санкт-Петербурге

«Для нашей аудитории VIP-ложа — это обязательный минимум и базовый уровень комфорта, к которому они давно привыкли. Истинная ценность PARI SECRET кроется в другом — в правильном окружении и доступе к закрытому комьюнити. Личное общение с такой легендой, как Игорь Ларионов, сразу после матча звезд НХЛ и КХЛ — это тот уровень отношения, которого достойны наши резиденты. Мы создаем среду, где каждый понимает, что значит быть выше всех», — сказал Матвей Воров, директор по клиентскому опыту PARI.