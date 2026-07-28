Кулуары «Матча года»: резиденты PARI SECRET провели хоккейный уикенд в Санкт-Петербурге

25 июля в Санкт-Петербурге состоялось одно из главных хоккейных событий лета — «Матч года» с участием российских звезд НХЛ и КХЛ. Резиденты VIP-клуба PARI SECRET вживую увидели встречу команд Михаила Сергачева и Артемия Панарина.
В этом году на одном льду встретились Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Сергачев, Валерий Ничушкин и другие суперзвезды, но впервые вместо разделения на КХЛ и НХЛ использовали систему драфтов, благодаря чему матч получился более зрелищным и непредсказуемым. Тренерами команды также стали знаковые специалисты российского хоккея — Игорь Никитин, Олег Знарок, Дамир Шарипзянов, Анвар Гатиятуллин, Игорь Ларионов, Виктор Козлов, Роман Ротенберг и Андрей Разин.
После игры резидентов VIP-клуба ждала встреча с Игорем Ларионовым. Вместе с «Профессором» они обменялись мнениями о матче, сделали фото и провели время за разговорами о российском хоккее.
«Для нашей аудитории VIP-ложа — это обязательный минимум и базовый уровень комфорта, к которому они давно привыкли. Истинная ценность PARI SECRET кроется в другом — в правильном окружении и доступе к закрытому комьюнити. Личное общение с такой легендой, как Игорь Ларионов, сразу после матча звезд НХЛ и КХЛ — это тот уровень отношения, которого достойны наши резиденты. Мы создаем среду, где каждый понимает, что значит быть выше всех», — сказал Матвей Воров, директор по клиентскому опыту PARI.