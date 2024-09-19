«Джокович тоже крестился». Кузнецова — о бане дзюдоиста за жест

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила Майдова от соревнований на пять месяцев за то, что он перекрестился перед выходом на татами во время Олимпийских игр в Париже.
«Помнится, Новак Джокович, выиграв в финале, тоже крестился. Но давайте не будем им подсказывать» — написала Кузнецова в своем телеграм-канале.
На Олимпиаде в Париже 28-летний Майдов выбыл после первой же схватки, проиграв греку Теодоросу Целидису после трех нарушений правил. После схватки серб отказался пожимать руку сопернику, а затем выступил в соцсетях с публичной критикой судей, назвав их «сатанинскими помойками».
IJF объяснила дисквалификацию Майдова нарушением этического кодекса и спортивных правил организации отметив, что ранее он уже дважды получал предупреждения за свое поведение.