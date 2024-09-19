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«Джокович тоже крестился». Кузнецова — о бане дзюдоиста за жест

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова прокомментировала скандал с участием сербского дзюдоиста Неманьи Майдова.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Ранее Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила Майдова от соревнований на пять месяцев за то, что он перекрестился перед выходом на татами во время Олимпийских игр в Париже.

«Помнится, Новак Джокович, выиграв в финале, тоже крестился. Но давайте не будем им подсказывать» — написала Кузнецова в своем телеграм-канале.

На Олимпиаде в Париже 28-летний Майдов выбыл после первой же схватки, проиграв греку Теодоросу Целидису после трех нарушений правил. После схватки серб отказался пожимать руку сопернику, а затем выступил в соцсетях с публичной критикой судей, назвав их «сатанинскими помойками».

IJF объяснила дисквалификацию Майдова нарушением этического кодекса и спортивных правил организации отметив, что ранее он уже дважды получал предупреждения за свое поведение.