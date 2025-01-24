Украинские каратисты отказались возвращаться в страну из Италии

«Я, как их тренер, чувствую часть ответственности на себе, потому что Евгений Пилипюк тренируется у меня с шести лет, сейчас ему 25, и, наверное, я где-то недоработал с ним, то есть отчасти беру вину на себя. Со мной на связь они не выходили, мы пытались связаться разными способами, через других спортсменов, хотели уговорить все же вернуться, но усилия [убедить вернуться] были напрасными. Это такое пятно на сборной очень большое, как в спортивной среде, так и в обычной», — заявил президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин.