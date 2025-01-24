Украинские каратисты отказались возвращаться в страну из Италии

Как сообщает телеканал «Общественное», Пилипюки должны были вернуться на Украину до определенного срока, но вместо этого они удалились из социальных сетей и отключили свои телефоны. В то же время сообщается, что Дарья Пилипюк написала в комментариях в соцсетях, что находится на Украине и никаких сроков относительно возвращения не было установлено. При этом она не ответила, вернулся ли ее супруг домой.
«Я, как их тренер, чувствую часть ответственности на себе, потому что Евгений Пилипюк тренируется у меня с шести лет, сейчас ему 25, и, наверное, я где-то недоработал с ним, то есть отчасти беру вину на себя. Со мной на связь они не выходили, мы пытались связаться разными способами, через других спортсменов, хотели уговорить все же вернуться, но усилия [убедить вернуться] были напрасными. Это такое пятно на сборной очень большое, как в спортивной среде, так и в обычной», — заявил президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин.
Евгений и Дарья Пилипюк исключены из Федерации карате Украины. Украинская федерация карате будет добиваться от Всемирной федерации карате (WFK) пожизненной дисквалификации супругов и лишения их всех спортивных наград.