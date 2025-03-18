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Федерация дзюдо России поменяет логотип после разрешения Путина

Федерация дзюдо России (ФДР) поменяет логотип после разрешения Путина использовать герб страны.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

ФДР изобразит на своей эмблеме двуглавого орла после разрешения со стороны президента РФ Владимира Путина использовать герб в своей символике. Об этом ТАСС сообщил президент ФДР Сергей Соловейчик. Ранее Путин своим указом разрешил ФДР использовать национальный герб страны на эмблеме организации.

Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик отметил, что организация расценивает решение Владимира Путина как признание заслуг огромного количества спортсменов и деятелей дзюдо и как кредит доверия ФДР.

«Теперь логотип ФДР будет украшать двуглавый орел, держащий в лапах щит. Именно этот щит до настоящего времени являлся нашей эмблемой. Семья российского дзюдо признательна президенту, который своим указом разрешил нам использовать государственную символику. С одной стороны, мы расцениваем это как признание заслуг огромного количества спортсменов и деятелей дзюдо, с другой — это кредит доверия Федерации дзюдо России, которая всегда была патриотично настроена и придерживалась курса нашего государства», — приводит ТАСС слова Соловейчика.

«Дзюдо — важный вид спорта для воспитания сильных, мужественных и патриотично настроенных молодых людей. Мы с честью принимаем это доверие и всеми силами постараемся его оправдать», — добавил глава ФДР.

Эмблема Федерации дзюдо России теперь будет включать в себя золотого двуглавого орла, воспроизводящего главную фигуру Государственного герба РФ. В центре эмблемы, на груди орла, расположен красный щит с синей каймой в виде стилизованного цветка сакуры с пятью лепестками. На красной части цветка изображена белая стилизованная графема, символизирующая фигуру дзюдоиста и вместе с тем напоминающая языки пламени над кубком.