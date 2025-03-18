Федерация дзюдо России поменяет логотип после разрешения Путина

«Теперь логотип ФДР будет украшать двуглавый орел, держащий в лапах щит. Именно этот щит до настоящего времени являлся нашей эмблемой. Семья российского дзюдо признательна президенту, который своим указом разрешил нам использовать государственную символику. С одной стороны, мы расцениваем это как признание заслуг огромного количества спортсменов и деятелей дзюдо, с другой — это кредит доверия Федерации дзюдо России, которая всегда была патриотично настроена и придерживалась курса нашего государства», — приводит ТАСС слова Соловейчика.