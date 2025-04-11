Сборную России допустили до командного чемпионата Европы по дзюдо

«Наша главная задача — выступать на международных соревнованиях в полноценном формате, как мы это всегда делали раньше: с флагом, с гимном, в команде. И мы постепенно её выполняем, в том числе благодаря поддержке Международной федерации дзюдо и других национальных федераций.



На чемпионате Европы, как и на предстоящем чемпионате мира, планируем участвовать в личных и командных соревнованиях. Следующим шагом должно стать возвращение национального флага и гимна», — сказал президент ФДР Соловейчик.