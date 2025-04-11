Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборную России допустили до командного чемпионата Европы по дзюдо

Европейский союз дзюдо (EJU) принял решение о допуске сборной России до командного чемпионата Европы, который пройдет с 23 по 27 апреля в Подгорице (Черногория). Об этом сообщает официальный сайт Федерации дзюдо России (ФДР).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Наша главная задача — выступать на международных соревнованиях в полноценном формате, как мы это всегда делали раньше: с флагом, с гимном, в команде. И мы постепенно её выполняем, в том числе благодаря поддержке Международной федерации дзюдо и других национальных федераций.

На чемпионате Европы, как и на предстоящем чемпионате мира, планируем участвовать в личных и командных соревнованиях. Следующим шагом должно стать возвращение национального флага и гимна», — сказал президент ФДР Соловейчик.

Международная федерация (IJF) допустила российских и белорусских дзюдоистов в апреле 2023 года в нейтральном статусе. Россияне не будут носить нашивки AIN (нейтральный спортсмен), вместо этого они будут выступать под флагом Международной федерации дзюдо (IJF).