5 утренних привычек Федора Емельяненко, которые бодрят на весь день

Утро Федора начинается рано, обычно до шести утра. Как сам спортсмен говорил в интервью, еще до рассвета он уже выходит на пробежку в лесопарковую зону рядом с домом. Федор бежит два или три круга — около 6−8 километров. Он не гонится за скоростью, темп средний, главное — не результат, а сам процесс: проснуться, почувствовать тело, настроиться на день. Бег — это способ держать себя в тонусе и не расслабляться.