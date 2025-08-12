5 российских спортсменок, которые сами платят за сборы и турниры

Позже она признавалась, что приходилось от многого отказываться, в том числе от создания своей команды из-за отсутствия денег: «Почему я раньше этого не делала? Мне не позволяли финансы, ведь это все очень затратно. А у меня нет спонсора, нет поддержки, поэтому очень сложно создать команду».