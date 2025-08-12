5 российских спортсменок, которые сами платят за сборы и турниры

Некоторые спортсменки добиваются успеха не благодаря, а вопреки: без финансовой поддержки и тренировочных баз, которые оплачивает федерация их вида спорта.
Они снимают скромное жилье, экономят на экипировке, летают на соревнования в экономклассе и параллельно ведут соцсети. Собрали истории девушек, которые делятся тем, на чем зарабатывают и почему не сдаются, даже если на кону все, включая личные сбережения.
Валентина Шевченко — финансировала карьеру в MMA с нуля
В самом начале пути Валентине не приходилось рассчитывать на подарки и финансирование со стороны федерации спорта. В 2008 году она вместе с сестрой и тренером переехала в Перу и занималась преподаванием, чтобы окупить участие в сборах и соревнованиях.
В одном из интервью она поделилась впечатлениями о том периоде: «Мы поехали в Перу на соревнования и должны были проводить семинары. Когда мы приехали преподавать муай-тай, мы увидели, что многие местные бойцы были очень голодны до знаний». Благодаря большому спросу на знания, спортсменке удалось стабилизировать свое финансовое положение.
После значимых побед девушка начала зарабатывать значительные суммы. Социальные сети также приносят неплохие деньги. По некоторым данным, один рекламный пост стоит от 3 000 долларов.
Дарья Клишина — осталась без поддержки после переезда
Во время Олимпиады в Рио-2016 Клишина была единственной россиянкой, допущенной к старту на фоне бойкота российских легкоатлетов. Выступая под нейтральным флагом, Клишина не только не имела поддержки федераций, но и лишилась возможности пользоваться спортивной инфраструктурой.
Она оплачивала тренировки и проживание собственными средствами, а финансирование получала лишь через личные контракты и рекламу. В разные периоды своей карьеры Клишина представляла энергетические напитки Red Bull и спортивный бренд Nike. По словам самой спортсменки, после завершения карьеры предложений о сотрудничестве стало меньше.
В одном из интервью она рассказала: «Рекламных предложений, чего греха таить, стало меньше, чем в те времена, когда активно выступала. Контракты чаще всего зависели от моих спортивных результатов в прямой пропорции».
Анастасия Павлюченкова — на старте карьеры все тянула семья
Родители Анастасии полностью вложились в теннисную карьеру дочери. По некоторым данным, в тот период они сменили квартиру на более скромную, чтобы покрыть расходы на тренировки за границей. Пока Анастасия участвовала в детских и юниорских соревнованиях, помогали друзья семьи, которые возили ее на турниры.
Отец Анастасии долгое время совмещал роли тренера и наставника, вкладывая все силы в ее спортивное будущее. Деньги семьи уходили на сборы, зарубежные турниры и обучение в академии Mouratoglou.
Позже она признавалась, что приходилось от многого отказываться, в том числе от создания своей команды из-за отсутствия денег: «Почему я раньше этого не делала? Мне не позволяли финансы, ведь это все очень затратно. А у меня нет спонсора, нет поддержки, поэтому очень сложно создать команду».
Анна Сидорова — керлинг без бюджета
Ранее Анна Сидорова занималась фигурным катанием, но после травмы перешла в керлинг. Она неоднократно говорила о том, как финансовая нестабильность в ее виде спорта ставила под угрозу участие команды в сборах и международных турнирах.
Однажды у нее спросили о доходах. Анна спокойно ответила: «Суммы очень небольшие. По сути, у нас один источник дохода — ставка от Министерства спорта. Она варьируется от результатов, показанных в текущем сезоне».
«35 тысяч — минималка при попадании в сборную, 45 будет с учетом золота чемпионата России… В керлинге нет таких спонсоров, как в других видах спорта», — подчеркнула Сидорова в одном из интервью.
Этот честный ответ показывает, что спортсменке приходится постоянно искать дополнительные источники дохода. Она отметила, что мечтает стать телеведущей, чтобы реализовать свои амбиции и заработать.
Варвара Прохорова — без поддержки, но с мечтой
Варвара Прохорова не раз покоряла Эльбрус, занимаясь ски‑альпинизмом. В 2024 году девушка стала первой российской ски‑альпинисткой с лицензией Международной федерации лыжного альпинизма. Теперь она может выступать на Кубке мира под нейтральным флагом. За этот статус ей пришлось заплатить из своего кармана.
Девушка откровенно сообщила о финансовых трудностях: ее спонсор поставил условие, что спортсменка должна пройти углубленный медицинский осмотр. Из-за этого она была вынуждена организовывать поездку в Испанию своими силами. В посте в Telegram-канале Варвара попросила поддержать ее через донаты или предложить спонсорство.
Когда мы говорим о спорте, чаще всего думаем о медалях и победных улыбках на пьедестале. Но за каждый результат нужно платить. Отсутствие денег только укрепило желание девушек достичь профессиональных вершин. Их примеры вдохновляют, потому что за ними не только сила воли, но и взрослая решимость идти вперед не ради медали, а ради мечты.