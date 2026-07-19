Экс-чемпиона мира по кикбоксингу Тейта задержали в США

Тейт завершил профессиональную карьеру в кикбоксинге, в ходе которой становился чемпионом мира по версиям ISKA и Enfusion. После ухода из спорта он получил широкую известность как блогер: на его страницу в социальной сети X подписаны более 10 млн пользователей.