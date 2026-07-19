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Экс-чемпиона мира по кикбоксингу Тейта задержали в США

Американские маршалы арестовали Эндрю Тейта и его брата Тристана по запросу Великобритании.

Источник: Reuters

Бывший чемпион мира по кикбоксингу Эндрю Тейт и его брат Тристан задержаны в Майами. Арест провела Служба маршалов США 18 июля по запросу британских властей, сообщается на сайте полиции Бедфордшира.

Братья остаются под стражей на время судебного разбирательства по вопросу об экстрадиции в Великобританию. Британская Королевская прокурорская служба намерена добиваться их выдачи из США.

В рамках расследования утверждены 38 новых обвинений, после чего их общее количество достигло 59. Из них 42 предъявлены 39-летнему Эндрю Тейту, еще 17 — его 38-летнему брату.

Эндрю Тейта дополнительно обвиняют по семи эпизодам изнасилования, трем эпизодам организации или содействия торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, трем эпизодам причинения телесных повреждений, а также 19 эпизодам, связанным с непристойными изображениями несовершеннолетних и экстремальной порнографией.

Предполагаемые преступления относятся к периоду с июля 2010 года по август 2017-го. В деле фигурируют семь предполагаемых потерпевших. Братья отрицают обвинения в насилии и торговле людьми, сообщает Associated Press.

Тейт завершил профессиональную карьеру в кикбоксинге, в ходе которой становился чемпионом мира по версиям ISKA и Enfusion. После ухода из спорта он получил широкую известность как блогер: на его страницу в социальной сети X подписаны более 10 млн пользователей.