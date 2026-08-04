Киргизские тхэквондисты не вылетели на чемпионат Азии из-за мошенников

Как сообщил вице-президент национальной Федерации тхэквондо ITF Сардор Рахимшаихов, неизвестная женщина получила от федерации более 2 миллионов сомов (около 22,9 тысячи долларов) для бронирования билетов, однако обязательства не выполнила.
«Планировался вылет из Алматы в Улан-Батор через Пекин. Мы перевели 2 миллиона сомов (примерно 1,8 миллиона российских рублей) на приобретение билетов, но, как оказалось, их не выкупили», — заявил Рахимшаихов.
Несмотря на случившееся, у команды сохраняется возможность принять участие в турнире, если удастся оперативно решить транспортный вопрос. Как сообщает портал «Курсив», после обращения федерации пользователи соцсетей начали массово выражать поддержку спортсменам. В комментариях многие предлагают открыть сбор средств, чтобы помочь команде купить новые билеты и все же добраться до Монголии. Другие задаются вопросом, почему организационные расходы легли на самих спортсменов, а не на государственные органы.
Чемпионат Азии по тхэквондо под эгидой Международной федерации тхэквондо (ITF) пройдет в Улан-Баторе с 5 по 9 августа.