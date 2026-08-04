Киргизские тхэквондисты не вылетели на чемпионат Азии из-за мошенников

Несмотря на случившееся, у команды сохраняется возможность принять участие в турнире, если удастся оперативно решить транспортный вопрос. Как сообщает портал «Курсив», после обращения федерации пользователи соцсетей начали массово выражать поддержку спортсменам. В комментариях многие предлагают открыть сбор средств, чтобы помочь команде купить новые билеты и все же добраться до Монголии. Другие задаются вопросом, почему организационные расходы легли на самих спортсменов, а не на государственные органы.