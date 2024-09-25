Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с Чили

«Мы готовились к тому, что будет сложный матч. Все-таки это большой выезд, международная игра. Мы не смогли реализовать то, что должны были. У всех наших игроков потенциал намного выше», — сказал главный тренер сборной России Бесо Зоидзе после первого матча.