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Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с Чили

Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с национальной командой Чили во втором товарищеском матче (3:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Первая товарищеская встреча завершилась неожиданной победой чилийцев со счетом 3:0. Оба матча прошли в Сантьяго, где российская сборная проводит тренировочный сбор.

«Мы готовились к тому, что будет сложный матч. Все-таки это большой выезд, международная игра. Мы не смогли реализовать то, что должны были. У всех наших игроков потенциал намного выше», — сказал главный тренер сборной России Бесо Зоидзе после первого матча.

Вторая игра завершилась вничью — 3:3. У россиян дублем отметился Андрей Понкратов, еще один мяч забил Павел Карпов.

Сборная Чили по мини-футболу занимает 57-е место в рейтинге ФИФА. Чилийцам ни разу в своей истории не удавалось пройти отбор на чемпионат мира. На Кубке Америки-2024 они не сумели преодолеть групповой этап и заняли шестое место. Национальная команда России располагается в рейтинге ФИФА на седьмом месте.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор национальные команды вынуждены проводить только товарищеские матчи.