Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с Чили

Первая товарищеская встреча завершилась неожиданной победой чилийцев со счетом 3:0. Оба матча прошли в Сантьяго, где российская сборная проводит тренировочный сбор.
«Мы готовились к тому, что будет сложный матч. Все-таки это большой выезд, международная игра. Мы не смогли реализовать то, что должны были. У всех наших игроков потенциал намного выше», — сказал главный тренер сборной России Бесо Зоидзе после первого матча.
Вторая игра завершилась вничью — 3:3. У россиян дублем отметился Андрей Понкратов, еще один мяч забил Павел Карпов.
Сборная Чили по мини-футболу занимает 57-е место в рейтинге ФИФА. Чилийцам ни разу в своей истории не удавалось пройти отбор на чемпионат мира. На Кубке Америки-2024 они не сумели преодолеть групповой этап и заняли шестое место. Национальная команда России располагается в рейтинге ФИФА на седьмом месте.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор национальные команды вынуждены проводить только товарищеские матчи.