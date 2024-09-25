Венесуэла неожиданно обыграла Испанию в ⅛ финала ЧМ по футзалу

Венесуэльские футболисты со счетом 2:1 обыграли испанцев в матче ⅛ финала чемпионата мира по футзалу в Узбекистане. На 12-й минуте счет открыл Хосе Вильялобос. Испанец Рауль Гомес в начале второго тайма установил равенство в поединке, а на предпоследней минуте второго тайма Виктор Карреньо точным ударом вывел Венесуэлу в четвертьфинал.
Это наивысшее достижение для сборной Венесуэлы на чемпионатах мира. Сборная Испании, напротив, входит в числе сильнейших команд мира. Испанцы дважды становились чемпионами мира и еще трижды останавливались в шаге от мировой короны.
29 сентября в четвертьфинале мирового первенства Венесуэла сразится со сборной Украины, которая ранее обыграла Нидерланды.
В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.