Венесуэла неожиданно обыграла Испанию в ⅛ финала ЧМ по футзалу

Венесуэльские футболисты со счетом 2:1 обыграли испанцев в матче ⅛ финала чемпионата мира по футзалу в Узбекистане. На 12-й минуте счет открыл Хосе Вильялобос. Испанец Рауль Гомес в начале второго тайма установил равенство в поединке, а на предпоследней минуте второго тайма Виктор Карреньо точным ударом вывел Венесуэлу в четвертьфинал.