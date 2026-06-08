«Ухта» стала чемпионом России и через 4 дня снялась с чемпионата

«В силу того, что значительно уменьшилось количество денег, которые зарабатываем, и мои возможности финансировать клуб, я решил приостановить наше участие в Суперлиге. Оставить только дублирующий состав в Высшей лиге. Почему объявляю об этом сейчас? Потому что руководящим органам Суперлиги нужно формировать календарь, проходить лицензирование. Мы могли бы попозже объявить, но, чтобы не создавать никому проблем, делаем это сейчас.



Мы вообще не планировали такое развитие событий, но при этом ситуация ухудшалась не только в течение этого сезона, а год-полтора. Нам удалось дотянуть до этого сезона и, надеюсь, порадовать вас вторым чемпионством. У нас были запланированы подписания на следующий сезон — и иностранцев, и не иностранцев. Будем разбираться, как-то пристраивать ребят.



Все обязательства перед ребятами, которые у нас еще остаются, мы будем, безусловно, выполнять. Хочу сказать, что в этой ситуации есть наверняка часть моей вины. Я неправильно, может быть, как-то рассмотрел перспективы, неправильно занимался какими-то бизнесами. Но думаю, что ситуация не только связана с моей виной. У нас вообще в стране ситуация такая, что все доходы падают, все затраты растут. И вот это явилось причиной падения доходов, которое привело к таким последствиям», — сказал Габуев.