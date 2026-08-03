Сборной России по футзалу присудили победу над Новой Зеландией

Сборной России по футзалу засчитали техническую победу над командой Новой Зеландии на турнире Continental Futsal Championship после отказа соперника выйти на матч. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Встреча должна была пройти в понедельник и начаться в 14:00 мск, однако новозеландская сторона отказалась от участия в игре. Причины такого решения не уточняются. В результате организаторы присудили российской команде победу со счетом 3:0.
Следующий матч на турнире подопечные Бесо Зоидзе проведут 5 августа против сборной Афганистана. После этого россияне встретятся с командой Таиланда.
Турнир Continental Futsal Championship проходит в Бангкоке с 1 по 6 августа. Помимо сборной России, в соревнованиях участвуют команды Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии.