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Сборной России по футзалу присудили победу над Новой Зеландией

Сборной России по футзалу присуждена техническая победа над Новой Зеландией на международном турнире.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Сборной России по футзалу засчитали техническую победу над командой Новой Зеландии на турнире Continental Futsal Championship после отказа соперника выйти на матч. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча должна была пройти в понедельник и начаться в 14:00 мск, однако новозеландская сторона отказалась от участия в игре. Причины такого решения не уточняются. В результате организаторы присудили российской команде победу со счетом 3:0.

Следующий матч на турнире подопечные Бесо Зоидзе проведут 5 августа против сборной Афганистана. После этого россияне встретятся с командой Таиланда.

Турнир Continental Futsal Championship проходит в Бангкоке с 1 по 6 августа. Помимо сборной России, в соревнованиях участвуют команды Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии.