Алексей Олейник победил Мориса Грина на UFC 246
Россиянин Алексей Олейник победил американца Мориса Грина болевым приемом на руку во втором раунде поединка на турнире UFC 246 в
Россиянин Алексей Олейник победил американца Мориса Грина болевым приемом на руку во втором раунде поединка на турнире UFC 246 в
В третьем поединке основного карда турнира UFC 246 в
В первом раунде россиянин перевел противника на настил октагона и провел несколько попыток удушающих, но Морис Грин смог защититься. В самом конце раунда Олейник, казалось, потратил весь запас сил, пытаясь провести прием из бокового удержания. Во второй пятиминутке оба противника выглядели обессиленными, но россиянин смог финишировать оппонента за 20 секунда до конца раунда.
Для 42-летнего Олейника, эта победа стала 58-й при 13 поражениях и одной ничьей. На счету 33-летнего Грина четыре поражения и восемь побед.