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08:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Алексей Олейник победил Мориса Грина на UFC 246

Россиянин Алексей Олейник победил американца Мориса Грина болевым приемом на руку во втором раунде поединка на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

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Источник: AP 2020

В третьем поединке основного карда турнира UFC 246 в Лас-Вегасе встречались тяжеловесы, одержавшие на двоих 49 побед болевыми и удушающими приемами. 45 из них — были в активе Алексея Олейника, для которого этот поединок стал 72-м в профессиональной карьере.

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В первом раунде россиянин перевел противника на настил октагона и провел несколько попыток удушающих, но Морис Грин смог защититься. В самом конце раунда Олейник, казалось, потратил весь запас сил, пытаясь провести прием из бокового удержания. Во второй пятиминутке оба противника выглядели обессиленными, но россиянин смог финишировать оппонента за 20 секунда до конца раунда.

Для 42-летнего Олейника, эта победа стала 58-й при 13 поражениях и одной ничьей. На счету 33-летнего Грина четыре поражения и восемь побед.

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