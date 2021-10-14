Выиграй билеты на бой Федора Емельяненко
23 октября в России пройдет турнир Bellator 269.
23 октября в России пройдет турнир Bellator 269.
В главном бою вечера встретятся легендарный россиянин Федор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.
Также в этот день в октагон выйдут Виталий Минаков, Усман Нурмагомедов и другие российские бойцы.
Турнир пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Предварительные поединки начнутся в 18:00 мск. Ориентировочное время начала главного боя — 22:00 мск.
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Условия розыгрыша:
— Регистрируйтесь на Winline с промокодом FEDOR.
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— Победители будут выбраны случайным образом, результаты будут опубликованы в инстаграм-аккаунте Winline 22 октября.