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18:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Выиграй билеты на бой Федора Емельяненко

23 октября в России пройдет турнир Bellator 269.

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В главном бою вечера встретятся легендарный россиянин Федор Емельяненко и американец Тимоти Джонсон.

Также в этот день в октагон выйдут Виталий Минаков, Усман Нурмагомедов и другие российские бойцы.

Турнир пройдет в Москве на «ВТБ Арене». Предварительные поединки начнутся в 18:00 мск. Ориентировочное время начала главного боя — 22:00 мск.

Хотите увидеть бой своими глазами? Примите участие в розыгрыше билетов от спонсора мероприятия букмекерской компании Winline.

Условия розыгрыша:

— Регистрируйтесь на Winline с промокодом FEDOR.

— Если вы уже зарегистрированы, то сделайте ставку на бой Емельяненко-Джонсон на сумму ровно 2310 рублей.

— Победители будут выбраны случайным образом, результаты будут опубликованы в инстаграм-аккаунте Winline 22 октября.

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