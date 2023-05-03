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12:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Аманда Нуньес на турнире UFC 289 получила новую соперницу

Джулианна Пенья, бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе, не сможет провести бой с действующей обладательницей титула Амандой Нуньес, сообщает MMA Fightings.

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Источник: AP 2022

Президент UFC Дана Уайт сообщил о том, что Пенья получила травму, перелом ребер, и не сможет выйти на ринг. Ее заменит претендентка на титул Ирен Алдана.

Это должна была быть третья встреча соперниц. На турнире UFC 269 Пенья победила Аманду и стала чемпионкой. А на UFC 277 Нуньес вернула себе пояс. До поражения от Джулианны, Нуньес пять раз подряд успешно проводила защиту титула чемпионки в легчайшем весе.

Алдана ранее была запланирована на матч-реванш против Ракель Пеннингтон в котором определился бы претендента на титул, но вместо этого она сразу же переходит к чемпионскому поединку.

UFC 289 пройдет в Ванкувере, а в главном событии вечера бывший чемпион в легком весе Чарльз Оливейра сразится с Бенеилом Дариушем.

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