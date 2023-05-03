Аманда Нуньес на турнире UFC 289 получила новую соперницу
Джулианна Пенья, бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе, не сможет провести бой с действующей обладательницей титула Амандой Нуньес, сообщает MMA Fightings.
Джулианна Пенья, бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе, не сможет провести бой с действующей обладательницей титула Амандой Нуньес, сообщает MMA Fightings.
Президент UFC Дана Уайт сообщил о том, что Пенья получила травму, перелом ребер, и не сможет выйти на ринг. Ее заменит претендентка на титул Ирен Алдана.
Это должна была быть третья встреча соперниц. На турнире UFC 269 Пенья победила Аманду и стала чемпионкой. А на UFC 277 Нуньес вернула себе пояс. До поражения от Джулианны, Нуньес пять раз подряд успешно проводила защиту титула чемпионки в легчайшем весе.
Алдана ранее была запланирована на матч-реванш против Ракель Пеннингтон в котором определился бы претендента на титул, но вместо этого она сразу же переходит к чемпионскому поединку.
UFC 289 пройдет в Ванкувере, а в главном событии вечера бывший чемпион в легком весе Чарльз Оливейра сразится с Бенеилом Дариушем.