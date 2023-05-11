Российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что его брат будет драться в главном поединке вечера в UFC.

«Сегодня провели серьезные переговоры. Умар скоро будет драться в главном бою вечера на турнире UFC», — написал Хабиб в одной из своих соцсетей.

Умар Нурмагомедов — двоюродный брат непобежденного экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. 27-летний боец провел четыре поединка в промоушене, все они завершились досрочной победой россиянина.