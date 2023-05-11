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15:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Хабиб Нурмагомедов заявил, что его брат будет драться в главном поединке вечера в UFC

На счету Умара четыре победы в UFC.

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Источник: РИА "Новости"

Российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что его брат будет драться в главном поединке вечера в UFC.

«Сегодня провели серьезные переговоры. Умар скоро будет драться в главном бою вечера на турнире UFC», — написал Хабиб в одной из своих соцсетей.

Умар Нурмагомедов — двоюродный брат непобежденного экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. 27-летний боец провел четыре поединка в промоушене, все они завершились досрочной победой россиянина.

Хабиб Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных боях по правилам MMA. Последний поединок россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

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