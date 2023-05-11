Хабиб Нурмагомедов заявил, что его брат будет драться в главном поединке вечера в UFC
На счету Умара четыре победы в UFC.
На счету Умара четыре победы в UFC.
Российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что его брат будет драться в главном поединке вечера в UFC.
«Сегодня провели серьезные переговоры. Умар скоро будет драться в главном бою вечера на турнире UFC», — написал Хабиб в одной из своих соцсетей.
Умар Нурмагомедов — двоюродный брат непобежденного экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. 27-летний боец провел четыре поединка в промоушене, все они завершились досрочной победой россиянина.
Хабиб Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных боях по правилам MMA. Последний поединок россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.