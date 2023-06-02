«Мне это интересно». Емельяненко — о бое с Роем Джонсом

«Посмотрим, время покажет. Хотелось бы, можно было бы, как мне кажется. С ММА уже все. Я пообещал родным, близким, Скотту Кокеру, что с ММА уже все. Бокс — интересно. Возможно. До меня не доходила информация, что кто-то взялся. Слышал, что Рой Джонс изъявил желание. Можно было бы, мне интересно», — сказал Емельяненко.