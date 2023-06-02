Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло
Фиорентина
Футбол. Первый дивизион
3.06
СКА-Хабаровск
Арсенал
Футбол. Первый дивизион
3.06
Балтика
Велес
Футбол. Первый дивизион
3.06
Динамо Мх
Алания
Футбол. Первый дивизион
3.06
Краснодар-2
Шинник
Футбол. Первый дивизион
3.06
Уфа
Кубань
Все события
15:14 (мск), источник: Sportmail.ru

«Мне это интересно». Емельяненко — о бое с Роем Джонсом

Российский боец ММА Федор Емельяненко заявил, что хочет провести боксерский поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Роем Джонсом. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В феврале 2023 года 46-летний Емельяненко провел свой последний бой в Bellator, проиграв техническим нокаутом в первом раунде американцу Райану Бейдеру. Россиянин завершил карьеру в ММА с итоговым рекордом 40−7.

«Посмотрим, время покажет. Хотелось бы, можно было бы, как мне кажется. С ММА уже все. Я пообещал родным, близким, Скотту Кокеру, что с ММА уже все. Бокс — интересно. Возможно. До меня не доходила информация, что кто-то взялся. Слышал, что Рой Джонс изъявил желание. Можно было бы, мне интересно», — сказал Емельяненко.

В этом году Рою Джонсу исполнилось 54 года. Несмотря на свой возраст, американец все еще боксирует на профессиональном уровне и является мировым рекордсменом по длительности карьеры. В апреле 2023 года Джонс провел боксерский бой с бывшим чемпионом UFC Энтони Петтисом и уступил ему судейским решением. Всего на счету Джонса 66 побед и 10 поражений.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Макс Ферстаппен и Гран-при Нидерландов лишатся спонсора
Руководство «Ромы» раскритиковало судейство финала Лиги Европы
Фоторепортажи
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь