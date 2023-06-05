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11:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Амурскую федерацию ММА могут лишить аккредитации из-за смерти подростка

Cообщается, что по решению главного судьи соревнований участники этого поединка выступали без защитных шлемов.

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В Белогорске Амурской области во время соревнований по смешанным единоборствам 16-летний спортсмен получил удар в голову и позже скончался в больнице.

Инцидент произошел во время розыгрыша Открытого кубка «Спорт клуба Родина», организованного региональным отделением федерации ММА.

Глава города Станислав Мелюков сообщил, что по решению главного судьи соревнований участники этого поединка выступали без защитных шлемов.

Союз ММА России может лишить аккредитации Амурскую федерацию ММА из-за смерти 16-летнего участника турнира по смешанным единоборствам (ММА) в Белогорске.

«По итогам разбирательства Амурскую федерацию ММА могут лишить аккредитации», — сказал источник ТАСС.

Выяснена личность погибшего: это Богдан Пушкарев, подросток из многодетной семьи из поселка Архара.

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