Тони Фергюсон не признал вину за ДТП в состоянии алкогольного опьянения

В начале мая Фергюсон в состоянии алкогольного опьянения протаранил на своем пикапе два легковых автомобиля возле ночного клуба. Сотрудникам службы спасения пришлось доставать двух человек из перевернувшихся на бок машин. Фергюсон был арестован полицией, но затем освобожден после внесения залога.