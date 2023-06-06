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13:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Тони Фергюсон не признал вину за ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Американский боец UFC Тони Фергюсон не признал свою вину за ДТП в Голливуде, сообщает MMA Fighting.

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Источник: AP 2022

В начале мая Фергюсон в состоянии алкогольного опьянения протаранил на своем пикапе два легковых автомобиля возле ночного клуба. Сотрудникам службы спасения пришлось доставать двух человек из перевернувшихся на бок машин. Фергюсон был арестован полицией, но затем освобожден после внесения залога.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тони Фергюсон провел 33 боя в ММА и одержал 25 побед.

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