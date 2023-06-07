Бывший боец UFC Соннен обвиняется в избиении нескольких людей
Бывший претендент на титул UFC Чейл Соннен не признал вину по обвинениям в нападении и избиении нескольких человек в Лас-Вегасе в декабре 2021 года, сообщает MMA Fighting.
Бывший претендент на титул UFC Чейл Соннен не признал вину по обвинениям в нападении и избиении нескольких человек в Лас-Вегасе в декабре 2021 года, сообщает MMA Fighting.
Слушание по этому делу назначено на 9 августа.
Супруги Джули и Кристофер Стеллфлуг обвиняют экс-бойца ММА в нападении в отеле. По их словам, Соннен душил Кристофера со спины, а позднее напал на нескольких охранников, которые попытались вмешаться в драку.
Из-за отсутствия улик уголовное расследование в отношении Соннена было закрыто, но дело будет рассматривать в гражданский суд.
После первых новостей об обвинениях в избиении сотрудничество с Сонненом приостановил канал ESPN, где он работал комментатором.