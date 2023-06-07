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11:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший боец UFC Соннен обвиняется в избиении нескольких людей

Бывший претендент на титул UFC Чейл Соннен не признал вину по обвинениям в нападении и избиении нескольких человек в Лас-Вегасе в декабре 2021 года, сообщает MMA Fighting.

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Источник: AFP 2022

Слушание по этому делу назначено на 9 августа.

Супруги Джули и Кристофер Стеллфлуг обвиняют экс-бойца ММА в нападении в отеле. По их словам, Соннен душил Кристофера со спины, а позднее напал на нескольких охранников, которые попытались вмешаться в драку.

Из-за отсутствия улик уголовное расследование в отношении Соннена было закрыто, но дело будет рассматривать в гражданский суд.

После первых новостей об обвинениях в избиении сотрудничество с Сонненом приостановил канал ESPN, где он работал комментатором.

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