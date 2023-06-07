Бывший боец UFC Соннен обвиняется в избиении нескольких людей

Слушание по этому делу назначено на 9 августа.

Супруги Джули и Кристофер Стеллфлуг обвиняют экс-бойца ММА в нападении в отеле. По их словам, Соннен душил Кристофера со спины, а позднее напал на нескольких охранников, которые попытались вмешаться в драку.

Из-за отсутствия улик уголовное расследование в отношении Соннена было закрыто, но дело будет рассматривать в гражданский суд.