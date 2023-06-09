Оливейра и Дариуш провели битву взглядов перед турниром
Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра провел битву взглядов с Бенеилом Дариушем перед поединком на турнире UFC 289. Пятираундовый бой пройдет в Ванкувере в ночь на 11 июня.
Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра провел битву взглядов с Бенеилом Дариушем перед поединком на турнире UFC 289. Пятираундовый бой пройдет в Ванкувере в ночь на 11 июня.
На счету 33-летнего бразильца 33 победы в 42 поединках. Американец иранского происхождения провел 27 боев в ММА и одержал 22 победы.
Оливейра в своем последнем бою в октябре прошлого года уступил россиянину Исламу Махачеву удушающим приемом во втором раунде, а Дариуш держит серию из восьми побед подряд.
У Дариуша и Оливейры будет со-главный бой вечера. В главном бою на турнире UFC 289 в легчайшем весе встретятся чемпионка Аманда Нуньес и Ирене Альдана.