Оливейра и Дариуш провели битву взглядов перед турниром

На счету 33-летнего бразильца 33 победы в 42 поединках. Американец иранского происхождения провел 27 боев в ММА и одержал 22 победы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0ba1a66be119af83&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50905357&autoplay=1&id=456248234" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Оливейра в своем последнем бою в октябре прошлого года уступил россиянину Исламу Махачеву удушающим приемом во втором раунде, а Дариуш держит серию из восьми побед подряд.