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11:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Царукян рассказал, что топовые бойцы UFC отказались с ним драться

Российский боец Арман Царукян рассказал, кто из топовых бойцов UFC отказался проводить с ним поединок.

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Источник: РИА "Новости"

Царукян должен был драться против бразильца Ренато Мойкано в главном бою вечера на турнире UFC 29 апреля, но поединок сорвался из-за травмы соперника Армана.

«С Дэном Хукером, с Грантом Доусоном, с Бенеилом Дариушем вели переговоры по поводу боя со мной, но почти все отказались. Я был открыт на главный бой вечера. Любой соперник из топ-15 мог бы со мной подраться, но никто не согласился брать на себя этот риск», — заявил Царукян в интервью Mma.metaratings.ru.

18 июня, Арман Царукян в со-главном бою вечера встретится с бразильцем Хоакимом Силвой на турнире UFC Vegas 75 в Лас-Вегасе. В последнем поединке в декабре 2022 года Царукян победил единогласным решением судей россиянина Дамира Исмагулова.

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