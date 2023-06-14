Царукян рассказал, что топовые бойцы UFC отказались с ним драться

«С Дэном Хукером, с Грантом Доусоном, с Бенеилом Дариушем вели переговоры по поводу боя со мной, но почти все отказались. Я был открыт на главный бой вечера. Любой соперник из топ-15 мог бы со мной подраться, но никто не согласился брать на себя этот риск», — заявил Царукян в интервью Mma.metaratings.ru.