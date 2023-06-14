Царукян рассказал, что топовые бойцы UFC отказались с ним драться
Российский боец Арман Царукян рассказал, кто из топовых бойцов UFC отказался проводить с ним поединок.
Российский боец Арман Царукян рассказал, кто из топовых бойцов UFC отказался проводить с ним поединок.
Царукян должен был драться против бразильца Ренато Мойкано в главном бою вечера на турнире UFC 29 апреля, но поединок сорвался из-за травмы соперника Армана.
«С Дэном Хукером, с Грантом Доусоном, с Бенеилом Дариушем вели переговоры по поводу боя со мной, но почти все отказались. Я был открыт на главный бой вечера. Любой соперник из топ-15 мог бы со мной подраться, но никто не согласился брать на себя этот риск», — заявил Царукян в интервью Mma.metaratings.ru.
18 июня, Арман Царукян в со-главном бою вечера встретится с бразильцем Хоакимом Силвой на турнире UFC Vegas 75 в Лас-Вегасе. В последнем поединке в декабре 2022 года Царукян победил единогласным решением судей россиянина Дамира Исмагулова.