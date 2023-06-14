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15:55 (мск), источник: Sportmail.ru

UFC подтвердил дебют россиянки Дудаковой на турнире в Лас-Вегасе

Американский промоушен UFC официально объявил о том, что российская девушка- боец смешанных единоборств Виктория Дудакова дебютирует в лиге 16 июля на турнире UFC Vegas 76.

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Соперницей россиянки станет бразильянка Истела Нунес.

24-летняя Дудакова последний раз выступала на турнире Dana White's Contender Series в Лас-Вегасе. Там она одержала победу единогласным решением судей по итогам трех раундов над бразильянкой Марией Сильвой. Всего в активе Виктории шесть побед и ни одного поражения.

30-летняя Нунес идет в UFC на серии из трех поражений. Последний ее бой состоялся на UFC on ESPN 42 в декабре 2022 года. Там она проиграла техническим нокаутом во втором раунде Язмин Хауреги. На счету Истелы шесть побед и четыре поражения.

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