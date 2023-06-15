Александр Емельяненко проходит реабилитацию в Ингушетии
Российский боец ММА Александр Емельяненко находится на реабилитации в Ингушетии, сообщает ТАСС со ссылкой на промоутера Владимира Хрюнова.
Российский боец ММА Александр Емельяненко находится на реабилитации в Ингушетии, сообщает ТАСС со ссылкой на промоутера Владимира Хрюнова.
«Он на лечении в Ингушетии. Не хотелось бы много говорить об этом, я просто делаю, помогаю. Следующий бой Александра может пройти в августе или сентябре», — сказал Хрюнов.
Ранее сообщалось, что в августе Емельяненко может провести бой в Уфе по правилам ММА против Джеффа Монсона.
В своем последнем поединке 41-летний спортсмен победил блогера Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.