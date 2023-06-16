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16:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Адвокат жертвы, обвинившей Макрегора в изнасиловании, рассказала подробности инцидента

Ариэль Митчелл, адвокат девушки, обвинивший бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в изнасиловании, поделилась подробностями произошедшего инцидента.

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Источник: AP 2022

«Моя клиентка была уверена, что они направляются в отель Four Seasons, поскольку Конор ранее попросил ее присоединиться к нему в его гостиничном номере. Когда Конор схватил мою клиентку за руку, она решила, что они как раз уходят, но вместо этого Конор отвел ее в туалет. Моя клиентка помнит, что выпила не менее шести рюмок в тот вечер. Она даже не помнила, кто повел ее в туалет, пока не посмотрела видео», — приводит слова Митчелла TMZ.

Инцидент с возможным изнасилованием произошел во время четвертого матча финала НБА между командами «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».

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