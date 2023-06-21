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11:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Россиянин возглавил абсолютный рейтинг Bellator

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Вадим Немков поднялся на первое место в рейтинге промоушена Bellator вне зависимости от весовой категории.

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Источник: AP 2022

Об этом сообщает официальная страница промоушена в Twitter.

31-летний боец является обладателем чемпионского Bellator в полутяжелом весе. 16 июня Немков провел четвертую успешную защиту титула, победив по очкам кубинца Йоэля Ромеро на турнире Bellator 297 в Чикаго.

На второе место в рейтинге опустился бразилец Патрисио Фрейре, третье место продолжает занимать украинец Ярослав Амосов. Россиянин Усман Нурмагомедов опустился на седьмую строчку.

Немков выступает в Bellator с 2017 года. В этом промоушене россиянин провел девять боев и одержал девять побед. Всего в смешанных единоборствах Немков одержал 17 побед при двух поражениях.

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