Россиянин возглавил абсолютный рейтинг Bellator

31-летний боец является обладателем чемпионского Bellator в полутяжелом весе. 16 июня Немков провел четвертую успешную защиту титула, победив по очкам кубинца Йоэля Ромеро на турнире Bellator 297 в Чикаго.

Немков выступает в Bellator с 2017 года. В этом промоушене россиянин провел девять боев и одержал девять побед. Всего в смешанных единоборствах Немков одержал 17 побед при двух поражениях.