Боец UFC Чимаев рассказал о своих отношениях с Кадыровым
Шведско-чеченский боец UFC Хамзат Чимаев рассказал об отношениях с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Его слова приводит Expressen.
Шведско-чеченский боец UFC Хамзат Чимаев рассказал об отношениях с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Его слова приводит Expressen.
«Кадыров — президент моей республики. У Швеции же есть король, верно? Если бы король пригласил меня поужинать с ним, я бы пришел. Я буду уважать короля. Так же я испытываю величайшее уважение к Рамзану Кадырову. Он зовет меня поужинать с ним, и я прихожу. Мне это нравится. Если я приеду в США и президент позовет меня на ужин, я приду», — заявил Чимаев.
Чимаев выступает в UFC в средней и полусредней весовых категориях. Он дебютировал в промоушене 15 июля 2020 года. За профессиональную карьеру в ММА он провел 12 боев и не потерпел ни одного поражения.