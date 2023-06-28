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12:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Боец UFC Чимаев рассказал о своих отношениях с Кадыровым

Шведско-чеченский боец UFC Хамзат Чимаев рассказал об отношениях с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Его слова приводит Expressen.

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Источник: Reuters

«Кадыров — президент моей республики. У Швеции же есть король, верно? Если бы король пригласил меня поужинать с ним, я бы пришел. Я буду уважать короля. Так же я испытываю величайшее уважение к Рамзану Кадырову. Он зовет меня поужинать с ним, и я прихожу. Мне это нравится. Если я приеду в США и президент позовет меня на ужин, я приду», — заявил Чимаев.

Чимаев выступает в UFC в средней и полусредней весовых категориях. Он дебютировал в промоушене 15 июля 2020 года. За профессиональную карьеру в ММА он провел 12 боев и не потерпел ни одного поражения.

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