Село в Дагестане могут переименовать в честь отца Хабиба
Депутаты Народного собрания Кизилюртовского района Дагестана проголосовали за переименование.
Депутаты Народного собрания Кизилюртовского района Дагестана проголосовали за переименование.
В честь Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, могут назвать село в Дагестане, сообщает «Молодежь Дагестана».
Депутаты Народного собрания Кизилюртовского района Дагестана почти в полном составе проголосовали за переименование Кироваула в Манапкалу.
Окончательное решение о появлении села Манапкала в Дагестане должны принять на федеральном уровне.
Абдулманап Нурмагомедов проживал в Кировауле последние годы жизни. Он скончался в июле 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.