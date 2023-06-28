Село в Дагестане могут переименовать в честь отца Хабиба

В честь Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, могут назвать село в Дагестане, сообщает «Молодежь Дагестана».

Депутаты Народного собрания Кизилюртовского района Дагестана почти в полном составе проголосовали за переименование Кироваула в Манапкалу.

Окончательное решение о появлении села Манапкала в Дагестане должны принять на федеральном уровне.