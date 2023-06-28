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13:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Село в Дагестане могут переименовать в честь отца Хабиба

Депутаты Народного собрания Кизилюртовского района Дагестана проголосовали за переименование.

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Источник: РИА "Новости"

В честь Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, могут назвать село в Дагестане, сообщает «Молодежь Дагестана».

Депутаты Народного собрания Кизилюртовского района Дагестана почти в полном составе проголосовали за переименование Кироваула в Манапкалу.

Окончательное решение о появлении села Манапкала в Дагестане должны принять на федеральном уровне.

Абдулманап Нурмагомедов проживал в Кировауле последние годы жизни. Он скончался в июле 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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