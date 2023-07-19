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11:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Конор Макгрегор устроил драку в английском пабе

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор вновь попал в неприятную ситуацию.

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Конор Макгрегор посетил паб в городе Биркенхед, куда Конор приехал на похороны своей тети Памелы.

В определенный момент в пабе стало шумно и очевидцы рассказывают о звоне бьющейся посуды.

«Мы стояли снаружи, и услышали как бьются бокалы. Затем выбежал Макгрегор и закричал своим телохранителям: “Увозите меня отсюда, увозите меня срочно!” — рассказал свидетель произошедшего в интервью Sportskeeda.

В начале июня Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании в США во время финального матча НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».

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