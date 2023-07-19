Конор Макгрегор устроил драку в английском пабе
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор вновь попал в неприятную ситуацию.
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор вновь попал в неприятную ситуацию.
Конор Макгрегор посетил паб в городе Биркенхед, куда Конор приехал на похороны своей тети Памелы.
В определенный момент в пабе стало шумно и очевидцы рассказывают о звоне бьющейся посуды.
«Мы стояли снаружи, и услышали как бьются бокалы. Затем выбежал Макгрегор и закричал своим телохранителям: “Увозите меня отсюда, увозите меня срочно!” — рассказал свидетель произошедшего в интервью Sportskeeda.
В начале июня Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании в США во время финального матча НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».