Конор Макгрегор устроил драку в английском пабе

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Конор Макгрегор посетил паб в городе Биркенхед, куда Конор приехал на похороны своей тети Памелы.

В определенный момент в пабе стало шумно и очевидцы рассказывают о звоне бьющейся посуды.

«Мы стояли снаружи, и услышали как бьются бокалы. Затем выбежал Макгрегор и закричал своим телохранителям: “Увозите меня отсюда, увозите меня срочно!” — рассказал свидетель произошедшего в интервью Sportskeeda.