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11:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Джастин Гейджи рассказал, когда ожидает бой с Исламом Махачевым

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джастин Гейджи озвучил примерные сроки возможного поединка против обладателя чемпионского пояса в легком весе Ислама Махачева. Об этом он рассказал в интервью ESPN MMA.

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Источник: Reuters

«Если Махачев победит Оливейру, то, уверен, он захочет провести следующий бой до Рамадана. Так что, думаю, это будет февраль или март. Если победит Чарльз, я понятия не имею, когда мы будем драться», — сказал Гейджи.

Реванш между Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой пройдет 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Их первый бой в октябре 2022 года завершился победой Махачева удушающим приемом во втором раунде. На счету Махачева 25 боев в ММА, в которых он одержал 24 победы.

Гейджи провел последний бой 29 июля против американского бойца Дастина Порье, одолев его нокаутом во втором раунде. На счету бывшего временного чемпиона UFC 29 боев в ММА, в которых он одержал 25 побед.

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