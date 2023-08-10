Джастин Гейджи рассказал, когда ожидает бой с Исламом Махачевым

«Если Махачев победит Оливейру, то, уверен, он захочет провести следующий бой до Рамадана. Так что, думаю, это будет февраль или март. Если победит Чарльз, я понятия не имею, когда мы будем драться», — сказал Гейджи.

Реванш между Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой пройдет 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Их первый бой в октябре 2022 года завершился победой Махачева удушающим приемом во втором раунде. На счету Махачева 25 боев в ММА, в которых он одержал 24 победы.