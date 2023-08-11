Чемпион Bellator Вадим Немков освободит титул и перейдет в тяжелый вес

Немков объяснил такое решение проблемами со сгонкой веса и отсутствием новых вызовов в полутяжелом весе.

"Я разговаривал с Федором после последних боев. Мы решили, что я перехожу в тяжелый вес. Я становлюсь старше, и с каждым боем мне все труднее сгонять вес. Скажем, раньше я чувствовал себя комфортно, когда тренировался в весе 103 кг. Сейчас я чувствую себя более комфортно в весе 106−108 кг. Когда я тренируюсь в весе 103 кг я чувствую себя менее сильным и опасным.

Я сделал все, что мог, в полутяжелом весе. Теперь это новый вызов — подняться в весе и завоевать еще один титул. В полутяжелом весе я не вижу ничего нового для себя. Это будут реванши с теми бойцами, с которыми я уже дрался. Я откажусь от пояса и перейду в тяжелый вес", — приводит слова Немкова MMA Junkie.