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12:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпион Bellator Вадим Немков освободит титул и перейдет в тяжелый вес

Российский боец, чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал, что собирается освободить титул и перейти в тяжелую весовую категорию.

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Источник: AP 2023

Немков объяснил такое решение проблемами со сгонкой веса и отсутствием новых вызовов в полутяжелом весе.

"Я разговаривал с Федором после последних боев. Мы решили, что я перехожу в тяжелый вес. Я становлюсь старше, и с каждым боем мне все труднее сгонять вес. Скажем, раньше я чувствовал себя комфортно, когда тренировался в весе 103 кг. Сейчас я чувствую себя более комфортно в весе 106−108 кг. Когда я тренируюсь в весе 103 кг я чувствую себя менее сильным и опасным.

Я сделал все, что мог, в полутяжелом весе. Теперь это новый вызов — подняться в весе и завоевать еще один титул. В полутяжелом весе я не вижу ничего нового для себя. Это будут реванши с теми бойцами, с которыми я уже дрался. Я откажусь от пояса и перейду в тяжелый вес", — приводит слова Немкова MMA Junkie.

В активе Немкова, который входит в команду Федора Емельяненко, 20 боев в ММА, в которых он одержал 17 побед, потерпел два поражения, один поединок был признан несостоявшимся. Россиянин владеет чемпионским поясом с августа 2020 года, он возглавляет рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

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