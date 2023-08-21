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15:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Макгрегор: UFC лишает меня средств к существованию

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что ему не дают провести поединок с Майклом Чендлером в декабре этого года.

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Источник: AP 2023

35-летний ирландский боец опубликовал в соцсетях серию аудиосообщений, в которой заявил, что ему не дают вернуться в октагон.

«Мне не дают драться в декабре. Чувствую, что меня лишают средств к существованию. Но я не собираюсь обижаться, я буду атаковать. Я собирался драться и объявил, что поединок состоится 16 декабря. Но, по-моему, этого не произойдет. Я и дальше буду делать своё дело. Надеюсь, что увидимся в начале следующего года. Но я готов драться и 16 декабря, если вдруг найдутся желающие», — сказал Макгрегор.

Макгрегор должен был провести бой против американца Майкла Чендлера на турнире UFC в декабре, но не сдал обязательный тест на допинг. Поединок должен был пройти в легком весе.

Последний раз Макгрегор выходил в октагон в июле 2021 года и потерпел поражение техническим нокаутом в бою с американцем Дастином Порье. После этого он долгое время восстанавливался от перелома ноги. Всего на счету ирландца в ММА 22 победы при шести поражениях.

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