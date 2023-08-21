Макгрегор: UFC лишает меня средств к существованию

35-летний ирландский боец опубликовал в соцсетях серию аудиосообщений, в которой заявил, что ему не дают вернуться в октагон.

«Мне не дают драться в декабре. Чувствую, что меня лишают средств к существованию. Но я не собираюсь обижаться, я буду атаковать. Я собирался драться и объявил, что поединок состоится 16 декабря. Но, по-моему, этого не произойдет. Я и дальше буду делать своё дело. Надеюсь, что увидимся в начале следующего года. Но я готов драться и 16 декабря, если вдруг найдутся желающие», — сказал Макгрегор.

Макгрегор должен был провести бой против американца Майкла Чендлера на турнире UFC в декабре, но не сдал обязательный тест на допинг. Поединок должен был пройти в легком весе.