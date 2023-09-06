Детство и юность

Дуэйн Дуглас Джонсон родился 2 мая 1972 года в Хейварде, штат Калифорния. Его отец, Рокки Джонсон, был знаменитым рестлером. А мать Ата Джонсон, работала в качестве спортивного промоутера. Дед будущей звезды Голливуда по материнской линии тоже был рестлером, а бабушка одно время возглавляла рестлерский промоушен. Работа отца, связанная с постоянными переездами, не давала Джонсонам сидеть на одном месте. Поэтому свое среднее образование Дуэйн получил в разных школах: сначала в Новой Зеландии, затем на Гавайях, а выпускной год закончил в школе в города Бетлехем «Бетлехем Фридом», штат Пенсильвания.

На каком-то этапе семье Джонсонов довелось пережить трудные времена.

Рестлер хорошо помнит, как в 1987 году у родителей не хватило денег для оплаты аренды квартиры в Гонолулу, и их буквально выселили на улицу.

Отец Джонсона брался за любую работу, чтобы содержать семью, и редко появлялся дома. В конце концов, когда Дуэйну было четырнадцать лет, родители развелись. Пришлось считать каждый цент. В связи с суровыми обстоятельствами жизни подросток становился все более озлобленным, часто ссорился с матерью, а школьные драки приводили к полицейским разборкам.

В «Бетлехем Фридом» Дуэйн попал в местную команду по американскому футболу, а также он был членом школьной команды по легкой атлетике и борьбе. По окончании школы многие университеты предлагали ему поступить к ним, и Джонсон выбрал Университет Майами, который предложил парню полную стипендию. Джонсон считался перспективным игроком. Однако, в то же время в «Майами Харрикейнс» пришел будущая звезда НФЛ Уоррен Сэпп, который играл на той же позиции, что и Дуэйн. Джонсон не смог конкурировать с Сэппом и за четыре года в «Харрикейнс» он принял участие всего в 39 играх, из которых в одной вышел в стартовом составе. В 1991 году он вместе с футбольной командой стал победителем национального чемпионата NCAA.

Джонсону удалось окончить обучение в университете в 1995 году. Он получил степень бакалавра по криминологии и психологии. После этого Дуэйн подписал трехлетний контракт с командой «Калгари Стампидерс» из Канадской футбольной лиги, но, отыграв всего сезон, получил травму спины, и с мечтой о профессиональной карьере футболиста было покончено.

Рестлинг

После осознания, что футболистом ему не стать, Джонсон решил попробовать себя в рестлинге. Его дебют в профессиональном рестлинге состоялся в 1996 году. Он выступал в World Wrestling Federation под псевдонимом Рокки Майвиа, составленным из имени отца и фамилии деда. Руководство промоушена WWF начало играть на связи Джонсона с отцом и дедом, называя его первым в истории компании рестлером в третьем поколении.

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Уже после трех месяцев в промоушене 13 февраля 1997 года Дуэйн выиграл титул интерконтинентального чемпиона WWF. Однако зрителям быстро наскучил образ «хорошего мальчика», и во время поединков Джонсона они выкрикивали: «Рокки — отстой».

После проигрыша своего титула в апреле 1997 года, Джонсон стал позиционировать себя «плохим». С этого же времени он начал использовать псевдоним Скала Рокки Майвиа, которое вскоре сократил до Скала. В 1999 году, всего через два года после того, как он вступил в Федерацию, Скала завоевал чемпионский титул WWF.

Получив первые солидные призовые, Джонсон купил дом для матери, помог деньгами отцу, а затем осуществил свою детскую мечту — купил часы «Ролекс».

При росте 196 сантиметров и весе 120 килограммов, объем бицепсов у Скалы на пике формы достигал 53 см. Дуэйн жал штангу весом 105 кг 33 раза. Он выработал четыре фирменных завершающих приема и семь коронных ударов.

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Популярность и любовь фанатов стимулировали промоутеров создавать сценарии турниров таким образом, чтобы все сливки собирал именно Скала. Множество титулов чемпиона мира в WWE, интерконтинентальное чемпионство, командное чемпионство, участие в массе премиальных шоу в качестве главной звезды. Все это сделало Джонсона одним из самых выдающихся рестлеров всех времен. При этом другие рестлеры, такие как Халк Хоган, тоже отдавали ему должное. До 2004 года основным занятием Джонсона был рестлинг, но в дальнейшем он все реже и реже появлялся на соревнованиях. Когда контракт Скалы с WWE закончился, 32-летний Джонсон начал свою постоянную актерскую карьеру.

Фильмы

Первую роль второго плана Дуэйну Скале Джонсону предложили в фильме «Мумия возвращается». После этого он получил главную роль в приквеле — «Царь Скорпионов», который вышел в 2002 году. Имя актера занесли в Книгу рекордов Гиннеса, так как он получил наивысший в истории гонорар за первую главную роль, он составил $ 5,5 млн.

Последующие роли в фильмах «Сокровище Амазонки», «Широко шагая», «Doom» закрепили за ним статус профессионала и востребованность как актера боевиков.

В следующие годы Джонсон сыграл большое количество ролей в этом жанре, среди которых — «Быстрее пули» и «Стукач», но мировую славу Джонсону принесло участие в пятой и последующих сериях фильма «Форсаж». Сценарист фильма специально переписал роль агента Люка Хоббса под Джонсона.

Помимо исполнения амплуа героя боевиков у актера получалось сниматься и в комедиях. Он играл в фильмах «План игры», «Зубная фея» и «Кровью и потом: анаболики» и других.

В 2015 году на презентации фильма-катастрофы режиссера Брэда Пейтона «Разлом Сан-Андреас» Джонсон, сыгравший главную роль пилота вертолета, сделал 109 селфи с фанатами и вновь попал в Книгу рекордов Гиннесса. За работу в этом боевике актеру заплатили $ 25 млн.

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Начиная с 2017 года, когда вышел «Форсаж 8», агент Люк Хоббс стал все больше выходить на передний план. А через два года стартовал показ спин-оффа об этом герое «Форсаж: Хоббс и Шоу», в котором, помимо Джонсона, появился британский актер Джейсон Стэйтем.

По итогам 2018 года журнал Forbes опубликовал информацию о том, что Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в мире. В 2021 году на экраны вышел сериал-байопик «Молодой Скала», в нем рассказывают о детстве и карьере Джонсона в молодости. А через год вышел фильм про суперзлодея комиксов издательства DC Comics «Черный Адам» с ним в главной роли.

Личная жизнь

Со своей первой женой, кубинкой Дэнни Гарсия, Дуэйн познакомился в университетские годы в Майами. Спустя семь лет, в 1997 году, они поженились, а в 2001 году у пары родилась дочь Симон Александра. В июне 2007 года супруги сделали официальное заявление о разводе. Симон осталась с матерью. Несмотря на расставание, пара сохраняет дружественные отношения, бывшая супруга периодически выступает в качестве продюсера проектов Джонсона.

Вскоре после развода актер стал появляться на светских мероприятиях с певицей армянского происхождения Лорен Хашьян. В 2015 году у них появилась дочь Жасмин, а в 2018 году — Тиана. В августе 2019 года они поженились на Гавайях. Дуэйн Джонсон регулярно выкладывает совместные семейные фотографии в своих соцсетях.

Дуэйн Джонсон сейчас

Джонсон продолжает оставаться востребованным актером, он утвержден на несколько проектов, в том числе на продолжение фильмов «Джуманджи» и «Отряд самоубийц». Пока в Голливуде все съемки поставлены на паузу из-за забастовки сценаристов, которую поддерживают сами актеры. Поэтому точных дат выхода каких-либо фильмов нет.

У Дуэйна есть своя продюсерская компания Seven Bucks Productions, которая с 2017 года участвует в производстве и продвижении практически всех фильмов и телепередач с его участием. И не только: компания участвовала в создании первой части кинокомикса «Шазам».

У Джонсона много подписчиков в социальных сетях. Этот медийный ресурс позволяет ему продвигать свои и чужие проекты. В 2018 году у Скалы появился совместный бренд спортивной одежды с компанией Under Armour — Project Rock. В 2020 году Джонсон запустил свой бренд текилы — Teremana Tequila.

Фильмография

За свою карьеру Джонсон снялся в более чем 40 фильмах и 11 сериалах. Вот список некоторых их них:

2001 год — «Мумия возвращается»;

2002 год — «Царь скорпионов»;

2003 год — «Сокровище Амазонки»;

2005 год — «Doom»;

2007 год — «План игры»;

2009 год — «Ведьмина гора»;

2010 год — «Зубная фея»;

2011 год — «Форсаж 5»;

2012 год — «Путешествие 2: Таинственный остров»;

2013 год — «Кровью и потом: Анаболики»;

2015 год — «Форсаж 7»;

2015 год — «Разлом Сан-Андреас»;

2016 год — «Полтора шпиона»;

2017 год — «Форсаж 8»;

2017 год — «Спасатели Малибу»;

2017 год — «Джуманджи: Зов джунглей»;

2018 год — «Рэмпейдж»;

2018 год — «Небоскреб»;

2019 год — «Форсаж: Хоббс и Шоу»;

2019 год — «Джуманджи: Новый уровень»;

2021 год — «Красное уведомление»;

2021 год — «Круиз по джунглям»;

2022 год — «Черный Адам».

Интересные факты

Актер Арнольд Шварценеггер является хорошим другом Дуэйна Джонсона. Он признался, что с детства Арнольд был его кумиром, а когда Скале Джонсону довелось начать карьеру в Голливуде, Шварценеггер во многом поддержал его.

Джонсон спит всего 5 часов в сутки и всегда просыпается еще до восхода солнца, чтобы спланировать свой день, помедитировать и потренироваться.

Ежедневно актер употребляет 5000 калорий, чтобы поддерживать свою физическую форму. Скала ест семь раз в день.

Дочь Дуэйна Джонсона Симон в 2020 году объявила, что начала тренироваться в школе рестлинга промоушена WWE, став первым рестлером WWE в четвертом поколении. 16 мая она подписала контракт с WWE. А в ноябре 2022 года Симон дебютировала на рестлинг-шоу NXT под именем Ава Рейн.

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Песня Дуэйна Джонсона «You're welcome» из анимационного фильма «Моана», в исходной американской версии которого Дуэйн Джонсон озвучил одного из главных героев — полубога Мауи, стала четырежды платиновой. Позднее актер записал трек с рэпером Tech N9ne под названием «Face Off».