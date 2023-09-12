Александр Волков улучшил позицию в рейтинге UFC
Американский промоушен UFC представил обновленные рейтинги бойцов. Согласно ему, россиянин Александр Волков занял шестую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона, опередив Тая Туивасу.
Американский промоушен UFC представил обновленные рейтинги бойцов. Согласно ему, россиянин Александр Волков занял шестую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона, опередив Тая Туивасу.
Сам Туиваса, опустился с шестого места на восьмое место. Также в рейтинге поднялся и Сергей Спивак, который теперь занимает седьмую строчку.
Волков, на прошедших выходных, одержал досрочную победу над Туивасой. Россиянину понадобилась два раунда, чтобы победить удушающим приемом.
Победа над Туивасой стала для 34-летнего Волкова третьей подряд. В последний раз россиянин уступил британцу Тому Аспиналлу на UFC Fight Night 204 в марте 2022 года.