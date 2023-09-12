Текущие события
Футбол. Сборные
15:20
Япония
Турция
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Лада
Футбол. Сборные
18:15
Катар
Россия
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Иордания
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Куньлунь РС
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Грузия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Испания
Кипр
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Италия
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Северная Македония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Бельгия
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швеция
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Швейцария
Андорра
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Израиль
Беларусь
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Румыния
Косово
Футбол. Сборные
21:45
Шотландия
Англия
Футбол. Сборные
22:00
Германия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
11.09
Латвия
Уэльс
02
Футбол. Чемпионат Европы
11.09
Исландия
Босния и Герцеговина
10
Футбол. Чемпионат Европы
11.09
Португалия
Люксембург
90
Футбол. Чемпионат Европы
11.09
Словакия
Лихтенштейн
30
Все события
Фоторепортажи
25Болельщики «Спартака» увидели победные танцы зенитовцев
26ЦСКА разгромил «Локомотив» в дерби
10:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Александр Волков улучшил позицию в рейтинге UFC

Американский промоушен UFC представил обновленные рейтинги бойцов. Согласно ему, россиянин Александр Волков занял шестую строчку в рейтинге тяжелого дивизиона, опередив Тая Туивасу.

Наверх
Источник: Reuters

Сам Туиваса, опустился с шестого места на восьмое место. Также в рейтинге поднялся и Сергей Спивак, который теперь занимает седьмую строчку.

Волков, на прошедших выходных, одержал досрочную победу над Туивасой. Россиянину понадобилась два раунда, чтобы победить удушающим приемом.

Победа над Туивасой стала для 34-летнего Волкова третьей подряд. В последний раз россиянин уступил британцу Тому Аспиналлу на UFC Fight Night 204 в марте 2022 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В соцсетях завирусился дипфейк, в котором Месси свободно говорит...
Ирина Роднина: советская фигуристка, которую за достижения в...
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь