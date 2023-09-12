Александр Волков улучшил позицию в рейтинге UFC

Сам Туиваса, опустился с шестого места на восьмое место. Также в рейтинге поднялся и Сергей Спивак, который теперь занимает седьмую строчку.

Волков, на прошедших выходных, одержал досрочную победу над Туивасой. Россиянину понадобилась два раунда, чтобы победить удушающим приемом.