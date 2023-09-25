Хамзат Чимаев перешел в чеченский клуб «Ахмат»
Боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев сообщил в своих соцсетях о том, что теперь представляет чечнский клуб «Ахмат».
Боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев сообщил в своих соцсетях о том, что теперь представляет чечнский клуб «Ахмат».
«Я представляю команду “Ахмат” — лучшую в мире. Хочу сказать им огромное спасибо за поддержку», — написал Чимаев, опубликовав фотографию с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.
Ранее 29-летний боец выступал за шведский клуб All Star. На прошлой неделе Чимаев объявил, что отказался от шведского гражданства и больше не будет представлять эту страну. В следующем бою против бразильца Паулы Косты, который пройдет 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби, спортсмен выступит под флагом ОАЭ.
Хамзат Чимаев провел 12 боев в смешанных единоборствах и одержал 12 побед. С 2020 года боец выступает в UFC и сейчас занимает четвертую строчку в официальном рейтинге промоушена в полусреднем весе.