Хамзат Чимаев перешел в чеченский клуб «Ахмат»

«Я представляю команду “Ахмат” — лучшую в мире. Хочу сказать им огромное спасибо за поддержку», — написал Чимаев, опубликовав фотографию с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

Ранее 29-летний боец выступал за шведский клуб All Star. На прошлой неделе Чимаев объявил, что отказался от шведского гражданства и больше не будет представлять эту страну. В следующем бою против бразильца Паулы Косты, который пройдет 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби, спортсмен выступит под флагом ОАЭ.