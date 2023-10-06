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12:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Махачев узнал следующего соперника в случае победы над Оливейрой

Чемпион мира UFC в легком весе Ислам Махачев в случае победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой проведет следующий бой против американца Джастина Гейджи. Об этом сообщил менеджер бойца Али Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу The Schmo.

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Источник: РИА "Новости"

«Если Ислам победит, он подерется с Джастином Гейджи следующим. Это то, чего мы хотим. Это то, чего хочет UFC. Джастин заслужил этот шанс. Не так просто вырубить самого Дастина Порье. Джастин сделал заявку на успех и получит свой шанс против лучшего, против Ислама», — заявил Абдель-Азиз.

Махачев и Оливейра подерутся 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Поединок пройдет спустя год после первого боя между бойцами, который закончился сдачей Оливейры во втором раунде. После этого поединка Махачев завоевал чемпионский титул в UFC в легком весе.

На счету Махачева 25 боев в ММА, в которых он одержал 24 победы. На счету Гейджи 29 боев и 25 побед.

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Махачев узнал следующего соперника в случае победы над Оливейрой
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