Махачев узнал следующего соперника в случае победы над Оливейрой

«Если Ислам победит, он подерется с Джастином Гейджи следующим. Это то, чего мы хотим. Это то, чего хочет UFC. Джастин заслужил этот шанс. Не так просто вырубить самого Дастина Порье. Джастин сделал заявку на успех и получит свой шанс против лучшего, против Ислама», — заявил Абдель-Азиз.
Махачев и Оливейра подерутся 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Поединок пройдет спустя год после первого боя между бойцами, который закончился сдачей Оливейры во втором раунде. После этого поединка Махачев завоевал чемпионский титул в UFC в легком весе.
На счету Махачева 25 боев в ММА, в которых он одержал 24 победы. На счету Гейджи 29 боев и 25 побед.