UFC официально объявил о бое Махачева против Волкановски
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально объявил, что австралийский боец Александр Волкановски заменит бразильца Чарльза Оливейру в бое с россиянином Исламом Махачевым.
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально объявил, что австралийский боец Александр Волкановски заменит бразильца Чарльза Оливейру в бое с россиянином Исламом Махачевым.
Поединок станет главным событием турнира UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби. Бойцы уже встречались в феврале 2023 года на UFC 284 в Перте, в котором Махачев одержал победу единогласным решением судей.
Ранее сообщалось, что Оливейра получил сильное рассечение брови во время подготовки к бою. Бразильцу были наложены швы, из-за чего он не успеет восстановиться к назначенной дате.
На счету Волкановски 28 поединков в ММА, в которых он одержал 26 побед. Он является действующим чемпионом UFC в полулегком весе. На счету Махачева 24 победы в 25 поединках.