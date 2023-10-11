UFC официально объявил о бое Махачева против Волкановски

Поединок станет главным событием турнира UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби. Бойцы уже встречались в феврале 2023 года на UFC 284 в Перте, в котором Махачев одержал победу единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Оливейра получил сильное рассечение брови во время подготовки к бою. Бразильцу были наложены швы, из-за чего он не успеет восстановиться к назначенной дате.